26-29 iunie 2026 | COD ROȘU ȘI COD PORTOCALIU de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 40 de grade
26-29 iunie 2026 | COD ROȘU ȘI COD PORTOCALIU de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 40 de grade
Județul Alba este de vineri, 26 iunie 2026, de la ora 10.00, până sâmbătă, 27 iunie 2026, la ora 10.00, sub inceidența unei atenționări meteo Cod Portocaliu de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.
În Crișana, Maramureș, nordul Banatului, precum și în nordul, vestul și centrul Transilvaniei valul de căldură se va intensifica vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Temperaturile minime se vor situa în general între 18 și 23 de grade.
O altă atenționare meteo Cod Galben de caniculă care vizează și județul Alba va fi în vigoare de sâmbătă, 27 iunie 2026, de la ora 10.00, până duminică, 28 iunie 2026, la ora 10.00.
În Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania valul de căldură va continua să se intensifice, va fi caniculă și disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32…34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și 38…39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.
Atenție!!! Un Cod Roșu de caniculă care vizează și județul Alba va intra în vigoare duminică, 28 iunie 2026, la ora 10.00, și va fi în vigoare până luni, 29 iunie 2026, la ora 10.00.
În Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39…40 de grade.
Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.
„Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în vestul, nord-vestul și în centrul țării, iar de duminică (28 iunie) și în restul zonelor. Va fi caniculă vineri (26 iunie) îndeosebi în vest și nord-vest, sâmbătă (27 iunie) și în centru și local în sud, iar de duminică (28 iunie) în toată țara. Disconfortul termic va continua să se accentueze, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, apoi și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor situa în general între 32 și 40 de grade. Nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime ce se vor situa în general între 18 și 25 de grade.
Valul de căldură intens va persista și în primele zile ale lunii iulie”, se arată într-o informare meteo emisă vineri, 26 iunie 2026, de Administrația Națională de Meteorologie.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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