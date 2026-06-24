Comunicat PSD Alba | Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale
Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale
Fără transport public eficient, satele și comunele județului Alba pierd cea mai importantă resursă: oamenii.
În ședința ordinară de astăzi a Consiliului Județean Alba, consilierii județeni PSD au transmis un apel către președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, solicitând măsuri urgente pentru îmbunătățirea transportului județean de persoane.
PSD Alba atrage atenția că, la cinci ani de la intrarea în vigoare a actualului program de transport, numeroase comunități rurale continuă să fie slab conectate la municipiile și orașele județului. Lipsa unor trasee și curse suficiente afectează accesul cetățenilor la educație, servicii medicale, locuri de muncă și instituții publice.
În mesajul transmis în plenul Consiliului Județean, consilierii PSD au subliniat că problema transportului nu trebuie privită exclusiv din perspectivă economică, ci ca un serviciu public esențial pentru menținerea oamenilor în comunitățile lor.
„Atunci când mobilitatea dispare, oamenii pleacă. Iar atunci când oamenii pleacă, comunitățile se sting încet. Vorbim despre transport, dar în realitate discutăm despre dreptul oamenilor de a rămâne, de a munci și de a-și construi viitorul în județul Alba
Transportul public nu trebuie privit exclusiv prin prisma rentabilității economice. Nu este doar o activitate care trebuie să producă profit. Este un serviciu public esențial, care contribuie direct la menținerea oamenilor în comunitățile lor și la combaterea depopulării”, au transmis consilierii județeni PSD.
De asemenea, aceștia au solicitat președintelui CJ Alba să spună cât timp mai poate funcționa județul Alba cu un program de transport care nu răspunde pe deplin nevoilor reale de mobilitate ale locuitorilor, dar și ce măsuri concrete intenționează să adopte pentru introducerea unor noi trasee și curse de transport, astfel încât locuitorii comunelor aflate la granița județului să poată ajunge în mod normal la Alba Iulia și să se poată întoarce acasă în aceeași zi, fără dificultăți.
Președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan, consideră că situația transportului județean reflectă incapacitatea administrației județene de a gestiona una dintre cele mai importante obligații pe care le are față de cetățeni.
„Zeci de mii de oameni din județul Alba nu beneficiază de un transport public adecvat. După mai bine de cinci ani, conducerea Consiliului Județean Alba nu a reușit să finalizeze atribuirea tuturor traseelor și să construiască un sistem de transport adaptat nevoilor reale ale comunităților locale. În timp ce administrația județeană vorbește despre dezvoltare, numeroase sate și comune rămân tot mai izolate.
Cea mai gravă consecință nu este lipsa unor curse de autobuz. Cea mai gravă consecință este depopularea. Atunci când oamenii nu pot ajunge la școală, la serviciu, la medic sau la instituțiile publice, aleg să plece. Iar multe dintre comunitățile mici din Alba se confruntă deja cu această realitate.
Solicităm conducerii Consiliului Județean Alba:
1. Realizarea unei analize serioase a modului în care Consiliul Județean Alba își îndeplinește atribuțiile legale privind asigurarea transportului public de călători, serviciu de utilitate publică;
2. Realizarea unei analize privind modul în care a fost modificat transportul județean în ultimii ani și ce impact a avut asupra comunităților locale;
3. Stabilirea unui grafic clar pentru adaptarea rutelor județene de transport la nevoile reale ale comunităților locale și asigurarea dreptului la mobilitate pentru toți cetățenii județului Alba.
Transportul public este un serviciu de utilitate publică și trebuie tratat ca atare”, a declarat Corneliu Mureșan.
PSD Alba consideră că asigurarea mobilității cetățenilor reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea județului și pentru combaterea fenomenului de depopulare care afectează tot mai multe comunități rurale.
(Comunicat de presă, PSD Alba)
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