Cum va fi VREMEA în România până în 27 iulie 2026: Val de căldură – temperaturi ridicate și precipitații deficitare. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 27 iulie 2026: Val de căldură – temperaturi ridicate și precipitații deficitare. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
România va fi sub un val de căldură pe parcursul lunii iulie 2026 conform pronozei meteo pe 4 săptămâni publicată vineri, 26 iunie 2026 de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Temperaturile vor fi ridicate, iar precipitațiile deficitare.
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