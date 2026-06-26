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Cum va fi VREMEA în România până în 27 iulie 2026: Val de căldură – temperaturi ridicate și precipitații deficitare. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

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Cum va fi VREMEA în România până în 27 iulie 2026: Val de căldură – temperaturi ridicate și precipitații deficitare. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

România va fi sub un val de căldură pe parcursul lunii iulie 2026 conform pronozei meteo pe 4 săptămâni publicată vineri, 26 iunie 2026 de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). 

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Temperaturile vor fi ridicate, iar precipitațiile deficitare.

*Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

*Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

*Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile estice și sud-estice, iar în rest vor fi deficitare.

*Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice, sud-vestice și centrale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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