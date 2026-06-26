Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 27-28 iunie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la manifestările dedicate Zilei Drapelului Național al României și la alte evenimente importante din județ

În perioada 26–28 iunie 2026, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor fi prezenți în teren pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică pe timpul manifestărilor cultural-artistice, sportive și tradiționale organizate în județ.

Efectivele inspectoratului vor acționa în următoarele locații:

– în Piața Tricolorului din municipiul Alba Iulia, cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Drapelului Național al României;

– în centrul municipiului Aiud, unde se vor desfășura manifestări dedicate Zilei Drapelului Național al României;

– în comuna Cricău, la manifestarea culturală ,,Festivalul Cetăților Dacice’’;

– pe terenul de fotbal din localitatea Galtiu, la meciul de baraj pentru promovarea în Liga a III-a dintre echipele ACS Viitorul Sântimbru și Academica Transilvania Târgu Mureș;

– în comuna Cetatea de Baltă, la un eveniment promoțional;

– în localitatea Ciumbrud, la evenimentul „Sărbătoarea Rozelor”;

– în satul Sâncrai, la manifestarea „Cultura pentru Cultură”;

– în comuna Unirea, la târgul de animale.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a acestor evenimente, recomandăm participanților:

– să respecte măsurile stabilite de organizatori și indicațiile jandarmilor;

– să manifeste un comportament civilizat și să evite implicarea în conflicte sau alte fapte de natură să tulbure ordinea și liniștea publică;

– să acorde o atenție sporită copiilor și bunurilor personale;

– în cazul în care au nevoie de sprijin sau sunt martorii unor fapte antisociale, să solicite ajutorul jandarmilor aflați în dispozitiv sau să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

Jandarmeria Alba va acționa pe întreaga perioadă pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, astfel încât toate manifestările să se desfășoare în condiții optime, iar participanții să se bucure de acestea în deplină siguranță.

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