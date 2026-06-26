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Lot de Nutella Croissant, retras de urgență de pe piață: A fost descoperită prezența unui corp străin, un fragment de metal. Avertisment ANSVSA

Bogdan Ilea

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Lot de Nutella Croissant, retras de urgență de pe piață: A fost descoperită prezența unui corp străin, un fragment de metal. Avertisment ANSVSA

Ferrero România a decis retragerea de pe piață, din motive de precauție, a unui lot de Nutella Croissant, după identificarea unui posibil risc privind prezența unui corp străin, respectiv un fragment de metal, a anunțat joi Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

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Este vorba despre un lot de Nutella Croissant – congelat, producător Fresystem S.p.A., Italia, Lot de producţie L126Z39, cu data expirării 6 mai 2027. Produsul este comercializat prin Lidl şi Kaufland.

„Doar acest lot este vizat. Niciun alt lot nu este afectat”, precizează ANSVSA.

Reprezentanţii autorităţii le recomandă celor care au achiziţionat produsul să îl returneze şi să solicite banii înapoi, până la data de 15 iulie 2026, sau să îl distrugă.

„Potrivit Ferrero România, nu au fost depistate corpuri străine în produsele comercializate. Retragerea s-a făcut preventiv, ca aplicare a propriei politici de siguranţă alimentară”, se subliniază în anunţul ANSVSA.

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