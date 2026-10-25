Prins băut la volan, fără permis, în Roșia Montană! Bărbat de 26 de ani, din Alba Iulia, reținut după ce etilotestul a indicat 0,98 mg/l alcool
Prins băut la volan, fără permis, în Roșia Montană! Bărbat de 26 de ani, din Alba Iulia, reținut după ce etilotestul a indicat 0,98 mg/l alcool
Un tânăr de 26 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a fost prins conducând o autoutilitară în Roșia Montană, deși avea dreptul de a conduce anulat. Testarea cu etilotestul a indicat o valoare de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul este cercetat pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.
„La data de 24 octombrie 2026, polițiștii din orașul Abrud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
În după-amiaza zilei de 24 octombrie 2025, polițiștii au oprit, pentru control, pe raza localității Roșia Montană, o autoutilitară condusă de bărbatul, în vârstă de 26 ani.
Din verificări a reieșit faptul că bărbatului i-a fost anulat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, la data de 23 decembrie 2025, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
Ieri, când a fost oprit de către polițiști, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,98 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Astfel, în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta a fost la condus la spital.
În cursul zilei de azi, 25 octombrie 2026, în vederea dispunerii măsurilor legale, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni. Cercetările sunt continuate”, se arată într-un comunicat al IPJ Alba.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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