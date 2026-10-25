Curier Județean

Prins băut la volan, fără permis, în Roșia Montană! Bărbat de 26 de ani, din Alba Iulia, reținut după ce etilotestul a indicat 0,98 mg/l alcool

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Prins băut la volan, fără permis, în Roșia Montană! Bărbat de 26 de ani, din Alba Iulia, reținut după ce etilotestul a indicat 0,98 mg/l alcool

Un tânăr de 26 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a fost prins conducând o autoutilitară în Roșia Montană, deși avea dreptul de a conduce anulat. Testarea cu etilotestul a indicat o valoare de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul este cercetat pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

Petrecerea Divorțaților

„La data de 24 octombrie 2026, polițiștii din orașul Abrud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În după-amiaza zilei de 24 octombrie 2025, polițiștii au oprit, pentru control, pe raza localității Roșia Montană, o autoutilitară condusă de bărbatul, în vârstă de 26 ani.

Din verificări a reieșit faptul că bărbatului i-a fost anulat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, la data de 23 decembrie 2025, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Ieri, când a fost oprit de către polițiști, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,98 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Astfel, în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta a fost la condus la spital.

În cursul zilei de azi, 25 octombrie 2026, în vederea dispunerii măsurilor legale, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni. Cercetările sunt continuate”, se arată într-un comunicat al IPJ Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Cum este caracterizat generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros în propunerea de acordare a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia”: „Responsabilități de cel mai înalt nivel”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 minute

în

25 octombrie 2026

De

Cum este caracterizat generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros în propunerea de acordare a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia”: „Responsabilități de cel mai înalt nivel” Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de luni, 26 octombrie 2026 se află și un proiect de hotărâre privind conferirea titlului […]

Citește mai mult

Curier Județean

25 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

25 octombrie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, duminică, 25 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de […]

Citește mai mult

Curier Județean

25 octombrie 2026 | Cod Galben de ceață în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Localitățile vizate

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

25 octombrie 2026

De

Cod Galben de ceață în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Localitățile vizate Mai multe localități din județul Alba sunt duminică, 25 octombrie 2026, până cel puțin la ora 11.00, sub incidența unei atenționări meteo imediate Cod Galben de ceață. Localitățile vizate de atenționarea meteo sunt Aiud, Sebeș, […]

Citește mai mult