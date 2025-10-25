VIDEO | Zilele Reformei, la Alba Iulia: Manifestări științifice, culturale și religioase dedicate împlinirii a 508 ani de la publicarea Tezelor lui Martin Luther
Zilele Reformei, la Alba Iulia: Manifestări științifice, culturale și religioase dedicate împlinirii a 508 ani de la publicarea Tezelor lui Martin Luther
Sâmbătă, 25 octombrie 2025, și duminică, 26 octombrie 2025, Alba Iulia găzduiește manifestări științifice și religioase dedicate împlinirii, pe 31 octombrie 2025, a 508 ani de la publicarea Tezelor lui Martin Luther, ceea ce a însemnat debutul Reformei Protestante.
„Multe dintre confesiunile transilvănene se încadrează în această mișcare. Aici la Alba Iulia nu am putut să uităm că majoritatea principilor Transilvaniei au fost legați de Reformă.
Ca urmare, o conferință științifică internațională, un concert și o slujbă ecumenică au menirea să arate nu doar importanța Reformei, ci și faptul că o multitudine de confesiunni trăiesc în pace, indiferent că sunt cele tradiționale (romano-catolică ori ortodoxă) sau protestante ori neoprotestante.
Putem arăta că Transilvania a fost în timp în general un teritoriu multiconfesional și dominat de pace și toleranță, chiar dacă au mai existat și excese”, a declarat pentru ziarulunirea.ro preotul Gudor Kund Botond, de la Biserica Reformată Calvină din Alba Iulia.
Conferința științifică internațională „Zilele Reformei: Comunitățile protestante de-a lungul istoriei Principatului Transilvaniei” s-a derulat pe întreg parcursul zilei de sâmbătă, 25 octombrie 2025, la Palatul Principilor Transilvaniei.
Evenimentul a reunit 18 cercetători din România și Ungaria, reprezentând universități și instituții academice de prestigiu, între care Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din Miskolc, Academia Teologică Baptistă din Budapesta și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
A fost, de asemenea, lansat volumul „Principii Transilvaniei”, semnat de istoricul Teréz Oborni, publicat în colaborare cu Fundația pentru Școală și Arhivele Naționale ale Ungariei.
Tot sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 19.00, în Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail”, a fost programat concertul Corului Musichorum al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Reformată și Muzică, dirijat de Apolka Fábián.
Duminică, 26 octombrie 2025, de la ora 11.00, va fi oficiat un serviciu religios special, o slujbă ecumenică, la Biserica Reformată din Alba Iulia.
