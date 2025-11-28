VIDEO | Zid prăbușit la o casă veche din Abrud, azi-noapte. Clădirea trebuia să ajungă la Muzeul Astra: ,,S-a cerut aviz de la Ministerul Culturii, dar a fost respins”
Zid prăbușit la o casă veche din Abrud, azi-noapte. Clădirea trebuia să ajungă la Muzeul Astra: ,,S-a cerut aviz de la Ministerul Culturii, dar a fost respins”
Un zid de la o casă foarte veche din Abrud s-a prăbușit, azi-noapte, în jurul orei 02:00, pe o stradă din oraș. Niște tineri au anunțat, prin 112, evenimentul.
Organele competente s-au deplasat la locul incidentului, intersecția Detunata cu strada Mărășești, pentru a stabili cu exactitate ceea ce s-a petrecut: ,,Era o casă extrem de veche acolo, particulară, distrusă aproape complet. A căzut un zid cu totul, a mai rămas un singur zid. Din fericire, nu locuia nimeni acolo”, a povestit primarul din Abrud, Radu Tuhuț, pentru Ziarul Unirea.
Edilul a precizat că ceea ce a mai rămas din casa veche ar fi trebuit să ajungă la Muzeul ASTRA din Sibiu. Cu toate acestea, demersurile făcute atât de actuala, cât și de fosta administrație s-au blocat la Ministerul Culturii, care nu a emis avizele necesare: ,,Casa nu cred că este monument. Doar o poartă artizanală care a fost dusă la muzeu. Am făcut adrese de 1 an de zile, mă lupt cu Ministerul Culturii, dar nu s-a reușit. Am vrut să o ducem la muzeul Astra să stabilim o casă memorială din zona munților Apuseni. S-a cerut aviz de la Ministerul Culturii dar a fost respins. Ne-au mai cerut 1 milion de documente”, a explicat acesta.
Din fericire, în urma acestui eveniment nu au fost rănite persoane și nici nu au rezultat pagube materiale la mașinile aflate în apropiere. Totuși, oamenii legii care au intervenit la fața locului, împreună cu primarul, au lucrat preț de câteva ore pentru a rezolva problema: ,,Bine că nu s-a întâmplat nimic și oamenii nu au fost răniți”, a încheiat Radu Tuhuț.
