Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Zid prăbușit la o casă veche din Abrud, azi-noapte. Clădirea trebuia să ajungă la Muzeul Astra: ,,S-a cerut aviz de la Ministerul Culturii, dar a fost respins”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Festival de Romania 2025

Zid prăbușit la o casă veche din Abrud, azi-noapte. Clădirea trebuia să ajungă la Muzeul Astra: ,,S-a cerut aviz de la Ministerul Culturii, dar a fost respins”

Un zid de la o casă foarte veche din Abrud s-a prăbușit, azi-noapte, în jurul orei 02:00, pe o stradă din oraș. Niște tineri au anunțat, prin 112, evenimentul. 

Organele competente s-au deplasat la locul incidentului, intersecția Detunata cu strada Mărășești, pentru a stabili cu exactitate ceea ce s-a petrecut: ,,Era o casă extrem de veche acolo, particulară, distrusă aproape complet. A căzut un zid cu totul, a mai rămas un singur zid. Din fericire, nu locuia nimeni acolo”, a povestit primarul din Abrud, Radu Tuhuț, pentru Ziarul Unirea

Edilul a precizat că ceea ce a mai rămas din casa veche ar fi trebuit să ajungă la Muzeul ASTRA din Sibiu. Cu toate acestea, demersurile făcute atât de actuala, cât și de fosta administrație s-au blocat la Ministerul Culturii, care nu a emis avizele necesare: ,,Casa nu cred că este monument. Doar o poartă artizanală care a fost dusă la muzeu. Am făcut adrese de 1 an de zile, mă lupt cu Ministerul Culturii, dar nu s-a reușit. Am vrut să o ducem la muzeul Astra să stabilim o casă memorială din zona munților Apuseni. S-a cerut aviz de la Ministerul Culturii dar a fost respins. Ne-au mai cerut 1 milion de documente”, a explicat acesta.

Din fericire, în urma acestui eveniment nu au fost rănite persoane și nici nu au rezultat pagube materiale la mașinile aflate în apropiere. Totuși, oamenii legii care au intervenit la fața locului, împreună cu primarul, au lucrat preț de câteva ore pentru a rezolva problema: ,,Bine că nu s-a întâmplat nimic și oamenii nu au fost răniți”, a încheiat Radu Tuhuț.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 minute

în

28 noiembrie 2025

De

Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări Pe mai multe grupuri din Sebeș, de pe rețeaua de socializare WhatsApp, au circulat mesaje cu privire la două persoane care ar fi încercat să abordeze copilași, în zona Parcul Tineretului sau Belvedere.  ,,Atenție mare la mașina asta parcată în Parcul Tineretului. I-am văzut […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Cetatea Greavilor din Gârbova de Sebeș – iluminată arhitectural. Comunitatea se construiește pas cu pas, cu grijă, viziune și respect față de oameni

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

27 noiembrie 2025

De

Cetatea Greavilor din Gârbova de Sebeș – iluminată arhitectural. Comunitatea se construiește pas cu pas, cu grijă, viziune și respect față de oameni Proiectul „Amenajare Piațetă centrală, comuna Gârbova, județul Alba” a derivat din dorința de creștere a calității mediului ambiant în care trăiesc și își desfășoară activitatea locuitorii, deservind toate categoriile de vârstă. Investiția […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Cel mai lung tricolor din România, arborat pe Hotel Cetate din Alba Iulia, de Ziua Națională: Are o lungime impresionantă, de peste 30 de metri

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

27 noiembrie 2025

De

Cel mai lung tricolor din România, arborat pe Hotel Cetate din Alba Iulia, de Ziua Națională: Are o lungime impresionantă, de peste 30 de metri Cel mai lung tricolor din România este arborat pe Hotel Cetate din Alba Iulia, de Ziua Națională și are o lungime impresionantă de peste 30 de metri. La Alba Iulia, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Mamele abuzate ar putea călători în străinătate fără procură de la agresor. Modificarea legislativă vizează protejarea victimelor violenței domestice

Mamele abuzate ar putea călători în străinătate fără procură de la agresor. Modificarea legislativă vizează protejarea victimelor violenței domestice România...
Actualitateacum 2 ore

Scandalul CV-ului lui Moșteanu continuă. Premierul Ilie Bolojan, despre o eventuală demisie a Ministrului Apărării: ,,E o decizie pe care dânsul o ia”

Scandalul CV-ului lui Moșteanu continuă. Premierul Ilie Bolojan, despre o eventuală demisie a Ministrului Apărării: ,,E o decizie pe care...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 6 minute

FOTO | Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări

Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări Pe mai multe grupuri din Sebeș, de pe rețeaua...
Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Zid prăbușit la o casă veche din Abrud, azi-noapte. Clădirea trebuia să ajungă la Muzeul Astra: ,,S-a cerut aviz de la Ministerul Culturii, dar a fost respins”

Zid prăbușit la o casă veche din Abrud, azi-noapte. Clădirea trebuia să ajungă la Muzeul Astra: ,,S-a cerut aviz de...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

PROGRAMUL STP de ZIUA NAȚIONALĂ, la Alba Iulia: Cum vor circula autobuzele în 1 Decembrie 2025

PROGRAMUL STP de ZIUA NAȚIONALĂ, la Alba Iulia: Cum vor circula autobuzele în 1 Decembrie 2025 Societatea de Transport Public...
Curier Județeanacum 11 ore

FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 7: Un autotren a ieșit în decor, în zona Tărtăria

ACCIDENT rutier pe DN 7: Un autotren a ieșit în afara drumului, în zona Tărtăria Un accident rutier a avut...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 ore

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Politică Administrațieacum 2 zile

VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”

27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României

26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea