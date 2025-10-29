VIDEO | Vis împlinit: O simfonie compusă de Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, interpretată pe o scenă prestigioasă
Vis împlinit: O simfonie compusă de Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, interpretată pe o scenă prestigioasă
Primul mare vis al lui Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, s-a împlinit.
O simfonie compusă de el, mai precis a cincea simfonie, „Vieneza”, a fost interpretată pe o scenă prestigioasă.
S-a întâmplat marți, 28 octombrie 2025, în cadrul concertului „Bucuria Vieții”, desfășurat la Cluj-Napoca, la Auditorium Maximum.
Concertul „Bucuria Vieții” a fost dedicat Zilei Națiunilor Unite. Invitat special a fost acordeonistul Giancarlo Palena.
Evenimentul a avut în prim-plan Young Famous Orchestra, dirijor Vladmir Agachi.
Elev în clasa a X-a la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, Vlad-Andrei Jurcoveț a descoperit pianul la vârsta de 6 ani și de atunci muzica a devenit limbajul prin care își exprimă talentul și creativitatea.
Până în prezent a compus 12 simfonii, 2 opere, concerte pentru pian și orchestră și numeroase lucrări camerale, inspirat de geniul lui Wolfgang Amadeus Mozart.
foto-video: Facebook Alice Lissa
