VIDEO | Vis împlinit: O simfonie compusă de Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, interpretată pe o scenă prestigioasă

Vis împlinit: O simfonie compusă de Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, interpretată pe o scenă prestigioasă

Primul mare vis al lui Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, s-a împlinit.

O simfonie compusă de el, mai precis a cincea simfonie, „Vieneza”, a fost interpretată pe o scenă prestigioasă.

S-a întâmplat marți, 28 octombrie 2025, în cadrul concertului „Bucuria Vieții”, desfășurat la Cluj-Napoca, la Auditorium Maximum.

Concertul „Bucuria Vieții” a fost dedicat Zilei Națiunilor Unite. Invitat special a fost acordeonistul Giancarlo Palena.

Evenimentul a avut în prim-plan Young Famous Orchestra, dirijor Vladmir Agachi.

Elev în clasa a X-a la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, Vlad-Andrei Jurcoveț a descoperit pianul la vârsta de 6 ani și de atunci muzica a devenit limbajul prin care își exprimă talentul și creativitatea.

Până în prezent a compus 12 simfonii, 2 opere, concerte pentru pian și orchestră și numeroase lucrări camerale, inspirat de geniul lui Wolfgang Amadeus Mozart.

foto-video: Facebook Alice Lissa

