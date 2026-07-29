Foto | Cum va arăta Centrul multicultural „dr. Ioan Mihu” din Vinerea: Licitația pentru proiectarea refuncționalizării unei gospodării tradiționale a fost lansată
Cum va arăta Centrul multicultural „dr. Ioan Mihu” din Vinerea: Licitația pentru proiectarea refuncționalizării unei gospodării tradiționale a fost lansată
Primăria Cugir a lansat marți, 28 iulie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de atribuire prin licitație a contractului de proiectare tehnică pentru obiectivul de investiții „Centrul multicultural dr. Ioan Mihu, Cugir”.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de 394.000 de lei, fără TVA.
Data limită pentru depunerea ofertelor este 17 august 2026.
Primăria Cugir, în asociere cu Consiliul Județean Alba, pregătește intervenția asupra ansamblului „Centrul Multicultural dr. Ioan Mihu”, din localitatea Vinerea. Proiectul urmărește consolidarea și restaurarea construcțiilor existente, dar și transformarea acestora într-un spațiu destinat activităților culturale, educaționale și expoziționale.
Un ansamblu tradițional, cu patru corpuri de clădire
Obiectivul este amplasat în localitatea Vinerea, pe strada Principală nr. 172, pe un teren de aproximativ 1.975 de metri pătrați, aflat în proprietatea UAT Cugir. Ansamblul păstrează caracteristicile unei gospodării tradiționale, cu curtea orientată spre stradă și grădina în partea din spate.
Potrivit documentației, complexul este alcătuit din patru corpuri de clădire: un fost spațiu destinat magaziei de fierărie, casa memorială/sediul, o șură și un șopru/atelier. Suprafețele construite indicate în caietul de sarcini sunt de aproximativ 135 mp pentru primul corp, 199 mp pentru casa memorială, 216 mp pentru șură și 79 mp pentru șopru/atelier.
Ansamblul păstrează inclusiv elemente ale organizării tradiționale a gospodăriei, iar curtea include pavaj din piatră de râu și o fântână.
Clădiri afectate de degradări și lipsa unor instalații moderne
Documentația tehnică evidențiază o serie de probleme care au afectat în timp construcțiile. Sunt menționate degradări structurale importante la unele corpuri, inclusiv colapsul parțial al șurii, infiltrații de apă, umiditate ascensională și degradarea elementelor din lemn.
Un risc suplimentar îl reprezintă atacul fungic identificat la elementele din lemn. Acoperișurile, șarpantele și elementele de streașină sunt, de asemenea, descrise ca fiind degradate.
Problemele nu se limitează la structura clădirilor. Caietul de sarcini indică tâmplării degradate, finisaje interioare deteriorate și intervenții de compartimentare necorespunzătoare. Sunt semnalate, totodată, instalații electrice învechite, lipsa unor instalații sanitare și termice corespunzătoare, precum și deficiențe privind evacuarea apelor pluviale.
Cu toate acestea, evaluarea prezentată în documentație arată că ansamblul se află într-o stare generală de conservare relativ stabilă și că nu au fost identificate riscuri majore imediate care să împiedice realizarea investiției, cu condiția unei planificări și monitorizări corespunzătoare.
De la gospodărie tradițională la centru multicultural
Intervenția propusă nu vizează doar repararea clădirilor. Unul dintre obiectivele centrale este valorificarea caracterului istoric al ansamblului și adaptarea sa la funcțiuni publice contemporane.
Proiectul urmărește restaurarea și păstrarea elementelor arhitecturale specifice, folosirea unor materiale și tehnici compatibile cu valoarea patrimonială a construcțiilor și refacerea expresiei autentice a acestora.
În paralel, spațiile existente ar urma să fie adaptate pentru activități culturale, educaționale și expoziționale, astfel încât noul centru multicultural să devină un loc accesibil comunității.
Documentația prevede și reorganizarea și extinderea anumitor spații, precum și realizarea unor zone complementare necesare noilor funcțiuni. Sunt avute în vedere instalații de încălzire eficiente, refacerea instalațiilor electrice, sisteme moderne de iluminat și sisteme de siguranță conforme cu normele actuale.
Curtea și spațiile exterioare, parte din proiect
Transformarea nu se va limita la clădiri. Proiectul include și amenajarea curții și a spațiilor exterioare, prin reorganizarea circulațiilor, refacerea aleilor și a spațiilor verzi și integrarea peisageră a întregului ansamblu.
Astfel, intenția administrației este ca intervenția să ofere o soluție coerentă pentru întregul sit, îmbinând conservarea patrimoniului cu noile funcțiuni culturale.
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