Accident grav în Aiud: Un adolescent în stare de inconștiență și altul rănit după ce au căzut cu o trotinetă electrică
Accident grav în Aiud: Un adolescent în stare de inconștiență și altul rănit după ce au căzut cu o trotinetă electrică
Un accident a avut loc joi noaptea, în jurul orei 21.30, la Aiud. Doi adolescenți de 14 și 15 ani au fost răniți după ce au căzut cu o trotinetă electrică.
Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, în municipiul Aiud.
Din primele informații primite de la apelant, doi minori, de 14 și 15 ani, ar fi căzut, în timp ce se deplasau cu o trotinetă electrică, suferind leziuni corporale.
Echipajul SMURD din cadrul Secției de pompieri Aiud intervine pentru acordarea primului ajutor medical la un accident produs în municipiul Aiud , pe strada B. Gabor.
În accident ar fi implicați 2 minori care se deplasau pe trotineta, unul dintre aceștia fiind în stare inconștientă, dar respiră.
La misiune participă un echipaj de prim ajutor si 2 ambulanțe SAJ.
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