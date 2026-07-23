Ştirea zilei

Accident grav în Aiud: Un adolescent în stare de inconștiență și altul rănit după ce au căzut cu o trotinetă electrică

Ioana Oprean

Publicat

acum 41 de minute

în

De

Accident grav în Aiud: Un adolescent în stare de inconștiență și altul rănit după ce au căzut cu o trotinetă electrică

Un accident a avut loc joi noaptea, în jurul orei 21.30, la Aiud. Doi adolescenți de 14 și 15 ani au fost răniți după ce au căzut cu o trotinetă electrică.

Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, în municipiul Aiud.

Din primele informații primite de la apelant, doi minori, de 14 și 15 ani, ar fi căzut, în timp ce se deplasau cu o trotinetă electrică, suferind leziuni corporale.

Echipajul SMURD din cadrul Secției de pompieri Aiud intervine pentru acordarea primului ajutor medical la un accident produs în municipiul Aiud , pe strada B. Gabor.

În accident ar fi implicați 2 minori care se deplasau pe trotineta, unul dintre aceștia fiind în stare inconștientă, dar respiră.

La misiune participă un echipaj de prim ajutor si 2 ambulanțe SAJ.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google News Logo
Urmărește-ne pe Google News

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

O nouă schimbare în Primăria Alba Iulia: Directorul executiv interimar al Direcției Cheltuieli pleacă din funcție. Cine îi va lua locul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

23 iulie 2026

De

O nouă schimbare în Primăria Alba Iulia: Directorul executiv interimar al Direcției Cheltuieli pleacă din funcție. Cine îi va lua locul Anton Carmen Maria nu va mai ocupa funcția de director executiv interimar al Direcției Cheltuieli din cadrul Primăriei Alba Iulia începând cu 1 august. Potrivit informațiilor obținute de ziarulunirea.ro, aceasta va părăsi funcția începând […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Percheziții DNA la UM Cugir și Fabrica de Arme. Mai multe persoane din conducerea societăților, vizate într-o anchetă privind o serie de achiziții

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

23 iulie 2026

De

Percheziții DNA la UM Cugir și Fabrica de Arme. Mai multe persoane din conducerea societăților, vizate într-o anchetă privind o serie de achiziții Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat joi dimineața, în jurul orei 3.00, mai multe percheziții la Fabrica de Arme și Uzina Mecanică din Cugir. În anchetă ar fi vizate persoane din […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

26 iulie 2026 | Pe urmele pașilor lui Avram Iancu: Semimaratonul „Țara de Piatră”, la a cincea ediție / „Un drum istoric, o nouă energie”

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

23 iulie 2026

De

Pe urmele pașilor lui Avram Iancu: Semimaratonul „Țara de Piatră”, la a cincea ediție / „Un drum istoric, o nouă energie” Semimaratonul Țara de Piatră ajunge la ediția a V-a. Pe drumul lui Avram Iancu, acolo unde alergarea devine o formă de memorie și de întoarcere în istoria Apusenilor. „Un drum istoric, o nouă energie” […]

Citește mai mult