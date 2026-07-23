VIDEO | Cum știi că intri în Alba Iulia dinspre Ciugud: Bălării în municipiu, curățenie exemplară în comună, pe marginea DJ 107

Cum știi că intri în Alba Iulia dinspre Ciugud: Bălării în municipiu, curățenie exemplară în comună, pe marginea DJ 107

Un drum din județul Alba se transformă, pe zi ce trece, într-o adevărată „junglă”. Șoferii care circulă prin zonă sunt întâmpinați de vegetație crescută excesiv pe marginea carosabilului, care oferă întregului sector un aspect neîngrijit.

Este vorba despre DJ 107, pe tronsonul dintre Alba Iulia și Ciugud, până în dreptul indicatorului care marchează intrarea în comună. Pe această porțiune, iarba și vegetația de pe marginea drumului au crescut considerabil, afectând aspectul zonei, cât și priveliștea participanților la trafic.

Sectorul de drum, aflat în administrarea Primăriei Alba Iulia, pare tot mai neîngrijit de la o zi la alta. În schimb, imediat ce șoferii intră pe porțiunea administrată de Primăria Ciugud, diferența este evidentă, vegetația este curățată, iar marginile drumului sunt curate și întreținute.

Conform legii, autoritățile administrației publice locale au obligația să întrețină și să curățe șanțurile, rigolele, podețele, trotuarele și vegetația de pe marginea drumurilor publice (inclusiv județene sau naționale) pe traseul care traversează localitatea.