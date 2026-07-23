O nouă schimbare în Primăria Alba Iulia: Directorul executiv interimar al Direcției Cheltuieli pleacă din funcție. Cine îi va lua locul

Anton Carmen Maria nu va mai ocupa funcția de director executiv interimar al Direcției Cheltuieli din cadrul Primăriei Alba Iulia începând cu 1 august.

Potrivit informațiilor obținute de ziarulunirea.ro, aceasta va părăsi funcția începând cu 1 august, decizia fiind luată din motive personale.

„Doamna Anton, care încă de la început a fost numită pe perioadă determinată, se va retrage din funcția de director al Direcției Economice din motive personale, începând cu data de 1 august.”, a declarat Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia, pentru ziarulunirea.ro.

Potrivit acestuia, atribuțiile de director vor fi preluate, începând cu 1 august, de șefa Serviciului Economic, până la ocuparea postului prin concurs sau prin transfer.

Anton Carmen Maria a fost numită în funcție în această lună

Reamintim că, Anton Carmen Maria, care ocupa funcția de șef serviciu financiar în cadrul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, a fost numită interimar în funcția de director executiv al Direcției Cheltuieli (n.r. Direcția Economică) din cadrul Primăriei Alba Iulia, în luna iulie 2026, după ce Emilia Oprean a părăsit acest post.

,,Este o profesionistă. A fost directoare de bancă, a lucrat și lucrează în continuare, momentan fiind doar detașată ca șef serviciu financiar, asistență socială Alba Iulia, timp de aproximativ 8 ani de zile. Are experiență”, povestea primarul din Alba Iulia, pe data de 2 iulie 2026, despre Anton Carmen Maria.