Supercupa AJF, în 23 august, la Galtiu, Viitorul Sântimbru – ACS Crăciunel | În aceeași zi, Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba
Supercupa AJF se dispută în 23 august, la Galtiu, Viitorul Sântimbru – ACS Crăciunel | În aceeași zi, Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba
Biroul Executiv al AJF Alba din data de 23 iulie 2026 a stabilit, printre altele ca duminică, 23 august, la Galtiu (Căminul Cultural), se se desfășoare Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Județene de Fotbal Alba.
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Tot în aceeași zi. la ora 18.00, se dispută Supercupa României, între Viitorul Sântimbru și ACS Crăciunel.
Se aprobă în unanimitate de voturi ca în sezoanele în care același club câștigă Superliga AJF și Cupa României faza județeană, Supercupa AJF să se dispute între câștigătoarele Cupei României (în care participă toate cluburile din Superliga AJF și Liga 4, cu excepția sateliților) și câștigătoarea Cupei Județene (în care participă doar cluburile din Liga 5, inclusiv sateliții). Astfel, după AGO din 23.08.2026, de la ora 18:00, pe terenul din Galtiu, va avea loc Supercupa AJF între: ACS Viitorul Sântimbru și ACS Crăciunel.
De asemenea s-a aprobat afilierea provizorie pentru – Asociația Clubul Sportiv Viitorul Pianu și Asociația Clubul Sportiv Independența Cut
Prin proiectul de finanțare abrobat de Consiliul Județean Alba, suma de 600.000 de lei aferentă sezonului 2026/2027, un procent de 75% din sumă este dedicat subvenționării baremelor de arbitraj, iar diferența de 25% pentru achiziționarea de materiale sportive și premii la final de sezon.
Sunt înscrise; *SuperLiga AJF – 12 echipe; *Liga 4 – 16 echipe; *Liga 5 – 23 echipe
Superliga Alba va porni la finele lunii august, cu un sintem nou competițional, play-off și play out
Marți – 4 august – ora 17:00 ședință de lucru și tragere la sorți Superliga AJF, la sediul AJF, iar la ora 18.00, pentru Liga 4. Duminică – 23 august – după Adunarea Generală, tragere la sorți Liga 5 și ședință de lucru pentru liga 5, copii și juniori.
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