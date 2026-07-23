23-24 iulie 2026 | Ultima noapte cu restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Rutele pe care va fi deviat traseul
Ultima noapte cu restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Rutele pe care va fi deviat traseul
Este ultima noapte cu restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, în zona municipiului Sibiu! În noaptea de joi (23.07.2026) spre vineri (24.07.2026) între orele 00:00 și 04:00 se va închide circulația alternativ, atât pe sensul Sebeș – Sibiu (între orele 00:00 și 02:00) cât și pe sensul Sibiu – Sebeș (între orele 02:00 – 04:00), între nodurile rutiere Aeroportul Internațional Sibiu și Nodul rutier cu DN14 (ieșirea spre Mediaș).
În această perioadă circulația va fi deviată prin municipiul Sibiu, pe următoarea rută:
Pentru sensul Sebeș – Sibiu (între orele 00:00 și 02:00): A1 – Nod Rutier Aeroport → DN7H → str. Alba Iulia (în municipiul Sibiu) → str.. Raului (în municipiul Sibiu)→ str. Rusciorului (în municipiul Sibiu) → DN14 → A1 – Nod Rutier Mediaș
Pentru sensul Sibiu – Sebeș (între orele 02:00 – 04:00): A1 – Nod Rutier Mediaș → str. Calea Șurii Mari (în municipiul Sibiu) → str. Lunga (în municipiul Sibiu) → str.. Alba Iulia (în municipiul Sibiu) → DN7H → A1 – Nod Rutier Aeroport
,,Traseul deviat este valabil și pentru autovehiculele de mare tonaj care în mod normal nu au voie să între în municipiul Sibiu. Restricția este necesară pentru montarea unui panou cu informații variabile.
Circulați cu prudență în zonă și respectați indicațiile agenților de circulație”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Traian Băsescu, despre vinovații blocajului politic: „Nicușor Dan inventează articole din Constituție și va răspunde pentru asta”
Traian Băsescu, despre vinovații blocajului politic: „Nicușor Dan inventează articole din Constituție și va răspunde pentru asta” Fostul preşedinte Traian Băsescu, este de părere că liderii politici ar trebui să dea dovadă de mai multă responsabilitate şi cere o atitudine mai fermă din partea lui Nicuşor Dan pentru a trece peste grava criză politică din […]
E jale! Românii cheltuie din ce în ce mai puțini bani la restaurante, saloane și divertisment. Anunțul făcut de INS
E jale! Românii cheltuie din ce în ce mai puțini bani la restaurante, saloane și divertisment. Anunțul făcut de INS Românii au continuat să cheltuiască mai puțin pentru restaurante, saloane de înfrumusețare și activități recreative. În luna mai, cifra de afaceri a serviciilor de piață prestate populației a scăzut cu 8,9% față de aceeași lună […]
Foto | Absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, rezultate de excepție la testul de verificare pentru admiterea în academiile militare
Absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia, rezultate de excepție la testul de verificare pentru admiterea în academiile militare La testul de verificare a cunoștințelor susținut în vederea admiterii în academiile militare, absolvenții Promoției 2026 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au confirmat încă o dată, prin rezultatele obținute, nivelul ridicat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
23-24 iulie 2026 | Ultima noapte cu restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Rutele pe care va fi deviat traseul
Ultima noapte cu restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Rutele pe care va fi deviat traseul Este ultima noapte...
Traian Băsescu, despre vinovații blocajului politic: „Nicușor Dan inventează articole din Constituție și va răspunde pentru asta”
Traian Băsescu, despre vinovații blocajului politic: „Nicușor Dan inventează articole din Constituție și va răspunde pentru asta” Fostul preşedinte Traian...
Știrea Zilei
O nouă schimbare în Primăria Alba Iulia: Directorul executiv interimar al Direcției Cheltuieli pleacă din funcție. Cine îi va lua locul
O nouă schimbare în Primăria Alba Iulia: Directorul executiv interimar al Direcției Cheltuieli pleacă din funcție. Cine îi va lua...
Percheziții DNA la UM Cugir și Fabrica de Arme. Mai multe persoane din conducerea societăților, vizate într-o anchetă privind o serie de achiziții
Percheziții DNA la UM Cugir și Fabrica de Arme. Mai multe persoane din conducerea societăților, vizate într-o anchetă privind o...
Curier Județean
VIDEO | Cum știi că intri în Alba Iulia dinspre Ciugud: Bălării în municipiu, curățenie exemplară în comună, pe marginea DJ 107
Cum știi că intri în Alba Iulia dinspre Ciugud: Bălării în municipiu, curățenie exemplară în comună, pe marginea DJ 107...
23 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...