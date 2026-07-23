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23-24 iulie 2026 | Ultima noapte cu restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Rutele pe care va fi deviat traseul

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

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Ultima noapte cu restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Rutele pe care va fi deviat traseul

Este ultima noapte cu restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, în zona municipiului Sibiu! În noaptea de joi (23.07.2026) spre vineri (24.07.2026) între orele 00:00 și 04:00 se va închide circulația alternativ, atât pe sensul Sebeș – Sibiu (între orele 00:00 și 02:00) cât și pe sensul Sibiu – Sebeș (între orele 02:00 – 04:00), între nodurile rutiere Aeroportul Internațional Sibiu și Nodul rutier cu DN14 (ieșirea spre Mediaș).

În această perioadă circulația va fi deviată prin municipiul Sibiu, pe următoarea rută:

Pentru sensul Sebeș – Sibiu (între orele 00:00 și 02:00): A1 – Nod Rutier Aeroport → DN7H → str. Alba Iulia (în municipiul Sibiu) → str.. Raului (în municipiul Sibiu)→ str. Rusciorului (în municipiul Sibiu) → DN14 → A1 – Nod Rutier Mediaș

Pentru sensul Sibiu – Sebeș (între orele 02:00 – 04:00): A1 – Nod Rutier Mediaș → str. Calea Șurii Mari (în municipiul Sibiu) → str. Lunga (în municipiul Sibiu) → str.. Alba Iulia (în municipiul Sibiu) → DN7H → A1 – Nod Rutier Aeroport

,,Traseul deviat este valabil și pentru autovehiculele de mare tonaj care în mod normal nu au voie să între în municipiul Sibiu. Restricția este necesară pentru montarea unui panou cu informații variabile.

Circulați cu prudență în zonă și respectați indicațiile agenților de circulație”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

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