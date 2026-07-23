VIDEO | Accident rutier în Alba Iulia: O motocicletă și o mașină s-au tamponat în sensul giratoriu de pe Calea Moților

Accident rutier în Alba Iulia: O motocicletă și o mașină s-au tamponat în sensul giratoriu de pe Calea Moților

Un accident rutier a avut loc joi seara, în jurul orei 20.00, în Alba Iulia. O motocicletă și o mașină s-au tamponat pe Calea Moților din municipiu.

Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Calea Moţilor din municipiul Alba Iulia.

În accident au fost implicate un autoturism și o motocicletă.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, rezultând doar pagube materiale.