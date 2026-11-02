Curier Județean

Video | Varianta ocolitoare a Blajului: A fost deschisă circulația în zona Girației 3 pe sectorul restabilit al DN 14B

Ioana Oprean

Publicat

acum 26 de minute

în

De

Varianta ocolitoare a Blajului: A fost deschisă circulația în zona Girației 3 pe sectorul restabilit al DN 14B

Luni, 2 noiembrie 2026 a fost deschisă circulația pe sectorul restabilit al DN14B, în zona noului sens giratoriu Girația 3, au anunțat reprezentanții antreprenorului Prenis.

Petrecerea Divorțaților

Traficul rutier a fost transferat de pe traseul provizoriu pe noua configurație a drumului național.

Este vorba despre aproximativ 620 de metri de DN14B, reconfigurați în cadrul proiectului, unde platforma drumului a fost ridicată cu până la aproximativ 10 metri față de configurația inițială.

„Le mulțumim tuturor participanților la trafic pentru răbdare și înțelegere pe durata lucrărilor. Vă rugăm să circulați cu atenție și să respectați semnalizarea, mai ales în primele zile pe noua configurație.

Lucrările continuă pe restul traseului.

Mulțumim echipei noastre pentru efort. Fiecare etapă finalizată aduce Blajul mai aproape de o infrastructură rutieră modernă!”, au precizat reprezentanții antreorenorului Prenis.

foto: captură video Prennis / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Scenariu de film la Alba după ce un fugar a stat ascuns într-o șură în Munții Apuseni timp de 8 luni: Mascații l-au ridicat pe loc și l-au dus direct după gratii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

2 noiembrie 2026

De

Scenariu de film la Alba după ce un fugar a stat ascuns într-o șură în Munții Apuseni timp de 8 luni: Mascații l-au ridicat pe loc și l-au dus direct după gratii  Un bărbat de 54 de ani, dat în urmărire generală după ce a refuzat să se mai întoarcă la Penitenciarul Giurgiu, acolo unde […]

Citește mai mult

Curier Județean

2 noiembrie 2026 | Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi la cele mai cunoscute benzinării din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

2 noiembrie 2026

De

Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi la cele mai cunoscute benzinării din oraș Prețurile carburanților se mențin la un nivel ridicat în Alba Iulia, luni, 2 noiembrie 2026. La principalele benzinării din oraș, benzina costă în medie aproximativ 10,06 lei pe litru, în timp ce prețul mediu al motorinei […]

Citește mai mult

Curier Județean

7 noiembrie 2026 | Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Sesiune gratuită de pregătire pentru admitere. Cursuri online de matematică și limba română

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

2 noiembrie 2026

De

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Sesiune gratuită de pregătire pentru admitere. Cursuri online de matematică și limba română Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, alături de colegiile militare din țară, organizează o nouă sesiune gratuită de pregătire pentru elevii de clasa a VIII-a care își doresc să urmeze învățământul liceal […]

Citește mai mult