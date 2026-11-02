Video | Varianta ocolitoare a Blajului: A fost deschisă circulația în zona Girației 3 pe sectorul restabilit al DN 14B
Varianta ocolitoare a Blajului: A fost deschisă circulația în zona Girației 3 pe sectorul restabilit al DN 14B
Luni, 2 noiembrie 2026 a fost deschisă circulația pe sectorul restabilit al DN14B, în zona noului sens giratoriu Girația 3, au anunțat reprezentanții antreprenorului Prenis.
Traficul rutier a fost transferat de pe traseul provizoriu pe noua configurație a drumului național.
Este vorba despre aproximativ 620 de metri de DN14B, reconfigurați în cadrul proiectului, unde platforma drumului a fost ridicată cu până la aproximativ 10 metri față de configurația inițială.
„Le mulțumim tuturor participanților la trafic pentru răbdare și înțelegere pe durata lucrărilor. Vă rugăm să circulați cu atenție și să respectați semnalizarea, mai ales în primele zile pe noua configurație.
Lucrările continuă pe restul traseului.
Mulțumim echipei noastre pentru efort. Fiecare etapă finalizată aduce Blajul mai aproape de o infrastructură rutieră modernă!”, au precizat reprezentanții antreorenorului Prenis.
foto: captură video Prennis / Facebook
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