Pensionare cu cinci ani mai devreme, fără penalizări, în 2026! Cine poate beneficia de această facilitate și ce condiții trebuie îndeplinite

Românii care au acumulat suficienți ani de cotizare pot ieși la pensie cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, fără să piardă niciun leu din pensie. Facilitatea este prevăzută de articolul 56 din Legea pensiilor și nu trebuie confundată cu pensia anticipată, care presupune diminuări ale cuantumului.

Concret, persoanele care depășesc stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare. Astfel, în cazul unui stagiu complet de 35 de ani contributivi, este necesară acumularea a cel puțin 40 de ani de cotizare, în condițiile prevăzute de lege.

De exemplu, un bărbat a cărui vârstă standard de pensionare este de 65 de ani poate solicita pensionarea la 60 de ani, dacă îndeplinește condițiile legale.

Diferența față de pensia anticipată poate însemna sute de lei în fiecare lună. În cazul pensiei anticipate, diminuarea poate varia între 0,2% și 0,4% pentru fiecare lună de anticipare, în funcție de stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet.

La o anticipare de cinci ani, penalizarea poate ajunge la 24%. Pentru o pensie de 3.000 de lei, acest lucru ar însemna o reducere de până la 720 de lei lunar, pe perioada aplicării diminuării.

Există însă și restricții importante. Reducerea de cinci ani prevăzută de articolul 56 nu se cumulează cu alte reduceri ale vârstei standard de pensionare. În cazul femeilor, atât vârsta de pensionare, cât și stagiul complet de cotizare se stabilesc în funcție de luna și anul nașterii.

Un alt aspect esențial privește perioadele de cotizare. Nu toate perioadele asigurate prin contracte de asigurare socială pot fi luate în calcul pentru îndeplinirea condițiilor necesare pensionării anticipate, astfel că verificarea vechimii recunoscute de lege este decisivă.

Cererea de pensionare trebuie depusă la casa teritorială de pensii, împreună cu documentele justificative.

sursa: TVR Info

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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