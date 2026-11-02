Concursul Național de Rezidențiat 2026, programat pe 15 noiembrie: Aproape 10.000 de candidați concurează pentru 5.483 de locuri și posturi. Lista

Concursul Național de Rezidențiat va avea loc în data de 15 noiembrie 2026, iar la examen sunt așteptați 9.969 de candidați, care vor concura pentru un total de 5.483 de locuri și posturi, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în urma primei ședințe de organizare a concursului.

Potrivit ministrului, 7.180 de candidați s-au înscris anul acesta la domeniul Medicină, comparativ cu 6.956 în 2025. În același timp, numărul locurilor disponibile a crescut de la 4.354 la 4.481, la care se adaugă alte 265 de posturi.

Pentru Medicină Dentară s-au înscris 1.855 de candidați, în competiție pentru 491 de locuri, în timp ce la Farmacie sunt 934 de candidați și 245 de locuri disponibile.

În cadrul primei întâlniri de organizare, desfășurată în sistem videoconferință, au participat membrii Comisiei Centrale, rectorii celor șase universități de medicină și farmacie, precum și președinta Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Cătălina Poiană.

Alexandru Rogobete a precizat că a solicitat verificarea riguroasă a tuturor procedurilor de organizare, cu accent pe măsurile de securitate, pentru ca examenul să se desfășoare în condiții de transparență și corectitudine.

Ministrul a mai anunțat că discuțiile de coordonare vor continua și săptămâna viitoare, când vor fi stabilite ultimele detalii organizatorice. Acesta a confirmat că va participa personal la deschiderea concursului și le-a transmis candidaților un mesaj de încurajare.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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