VIDEO | Urzicile și leurda, mai ieftine decât roșiile românești în piețele din Alba Iulia. Cu ce preț se vând la început de primăvară

Urzicile și leurda, mai ieftine decât roșiile românești în piețele din Alba Iulia. Cu ce preț se vând la început de primăvară

În piețele din Alba Iulia au apărut primii comercianți care vând, în acest an, urzici și leurdă, două dintre cele mai căutate verdețuri de primăvară. Produsele sunt puse la vânzare fie la pungă.

Potrivit comercianților, prețurile sunt similare pentru ambele produse. Astfel, o pungă de urzici costă 10 lei și are aproximativ jumătate de kilogram.

„10 lei pentru o pungă. Are aproape jumătate de kilogram”, a explicat un comerciant pentru Ziarul Unirea, referindu-se la prețul urzicilor.

Și leurda a apărut deja pe tarabele din piețe, fiind vândută atât la pungă, cât și la legătură. „10 lei costă o pungă, iar 3 lei legătura”, a spus un alt comerciant.

Astfel, din cauza prețurilor, locuitorii din Alba Iulia s-ar putea orienta spre cumpărarea urzicilor sau a leurdei, în detrimentul roșiilor, având în vedere că prețul de pornire al tomatelor ajunge chiar și la 70 de lei pe kilogram în piețele din municipiu.

Reamintim că, cunoscută ca remediu de milenii, leurda este unul dintre leacurile din lunile de primăvară pe care natura ni-l oferă pentru ca organismul nostru să se cureţe de toxine şi să îşi întărească sistemul imunitar. Numele latinesc al leurdei este Allium ursinum (usturoiul ursului) şi, într-adevăr, urşii o consumă ca medicament, imediat ce ies din hibernare. De altfel, se pare că apa­riţia frunzelor de leurdă este şi semnul că, în curând, animalele vor ieşi din bârloguri pentru a se bucura de razele soarelui de primăvară.

Este o plantă de talie medie-mică, cu frunze cărnoase, de un verde puternic, cu flori mici şi albe. În ţara noastră, verdele viu al frunzelor şi albul luminos al florilor ei împodobesc pădurile din Muntenia, Transilvania şi sudul Moldovei. Popular, mai este numită şi usturoită, pentru că frunzele şi tulpinile sale au un gust şi un miros puternic de usturoi, cu care de altfel este şi rudă, din punct de vedere botanic.

