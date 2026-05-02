VIDEO | Albaiulienii au petrecut de 1 Mai 2026, dar au făcut și curat. Cum arată zonele de relaxare după grătare: ,,Nu era mizerie deloc”

Albaiulienii au petrecut de 1 Mai 2026, dar au făcut și curat. Cum arată zonele de relaxare după grătare: ,,Nu era mizerie deloc”

Cu ocazia zilei de 1 Mai 2026, albaiulienii au ieșit la iarbă verde și s-au relaxat în mai multe zone de agrement de pe raza municipiului Alba Iulia. Desigur, grătarele nu au lipstit, făcând parte din ,,lista obligatorie” a sărbătorii.

În două dintre zonele frecventate de localnici, Poiana Ciucaș și Panoramic, petrecăreții au dat dovadă de spirit civic și au lăsat curat în urma lor. Deși mâncarea și băutura au fost la ordinea zilei, bunul-simț nu a lipsit, iar locurile de relaxare nu au fost transformate în spații pline de resturi sau gunaoie.

Ambele zone au fost curățate după grătarele de 1 Mai, astfel că, astăzi, 2 mai 2026, cei care au venit pentru o nouă rundă de relaxare au găsit totul în ordine:

,,Am găsit totul foarte curat, impecabil. Nu era mizerie deloc. Am fost anul trecut dar nu a fost ca și astăzi, ne bucurăm că am venit”, a povestit o femeie pentru ziarulunirea.ro.

