Ştirea zilei

VIDEO | Albaiulienii au petrecut de 1 Mai 2026, dar au făcut și curat. Cum arată zonele de relaxare după grătare: ,,Nu era mizerie deloc”

Bogdan Ilea

acum 32 de minute

Cu ocazia zilei de 1 Mai 2026, albaiulienii au ieșit la iarbă verde și s-au relaxat în mai multe zone de agrement de pe raza municipiului Alba Iulia. Desigur, grătarele nu au lipstit, făcând parte din ,,lista obligatorie” a sărbătorii. 

În două dintre zonele frecventate de localnici, Poiana Ciucaș și Panoramic, petrecăreții au dat dovadă de spirit civic și au lăsat curat în urma lor. Deși mâncarea și băutura au fost la ordinea zilei, bunul-simț nu a lipsit, iar locurile de relaxare nu au fost transformate în spații pline de resturi sau gunaoie.

Ambele zone au fost curățate după grătarele de 1 Mai, astfel că, astăzi, 2 mai 2026, cei care au venit pentru o nouă rundă de relaxare au găsit totul în ordine:

,,Am găsit totul foarte curat, impecabil. Nu era mizerie deloc. Am fost anul trecut dar nu a fost ca și astăzi, ne bucurăm că am venit”, a povestit o femeie pentru ziarulunirea.ro

Ştirea zilei

VIDEO | ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, între Ighiu și Șard: Coliziune între o motocicletă și un autoturism. Trafic îngreunat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

2 mai 2026

De

ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, între Ighiu și Șard: Coliziune între o motocicletă și un autoturism. Trafic îngreunat Traficul rutier este îngreunat pe DJ 107 H, între localitățile Ighiu și Șard, în urma unui accident rutier produs sâmbătă, în care au fost implicate un autoturism și o motocicletă. Conducătorul motocicletei ar fi suferit leziuni […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

7,3 milioane de lei în 2026 pentru regularizarea râului Aiudel și regularizarea și consolidarea albiei Văii Bucerdea: Bani prinși în bugetul pe 2026 al Apelor Române

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

1 mai 2026

De

7,3 milioane de lei în 2026 pentru regularizarea râului Aiudel și regularizarea și consolidarea albiei Văii Bucerdea: Bani prinși în bugetul pe 2026 al Apelor Române 3,647 milioane lei au fost „prinși” bugetul din 2026 al Administrației Naționale Apele Române pentru regularizarea râului Aiudel, a anunțat, vineri, 1 mai 2026, ministrul Mediului, Diana Buzoianu. „Proiectul […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Un mare producător de confecții din Alba a scos la vânzare sau închiriere spații din clădirea fabricii: Care este motivul

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

1 mai 2026

De

Un mare producător de confecții din Alba a scos la vânzare sau închiriere spații din clădirea fabricii Un mare producător de confecții din Alba a decis să scoată la vânzare sau închiriere spații din clădirea fabricii.  Este vorba de compania Arieșul Conf SA Baia de Arieș. care și-a anunțat public intenția de a valorifica parțial […]

Citește mai mult