Ştirea zilei

VIDEO | Au apărut primele roșii românești în piețele din Alba Iulia. Cu ce preț se vinde un kilogram la mijlocul lui martie 2026: ,,Un lux pentru mulți cumpărători"

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Au apărut primele roșii românești în piețele din Alba Iulia. Cu ce preț se vinde un kilogram la mijlocul lui martie 2026: ,,Un lux pentru mulți cumpărători”

Primele roșii produse în România în acest an au ajuns și în piețele din Alba Iulia, dar prețul nu este pentru toate buzunarele.

Primele roşii româneşti s-au copt deja în sere, dar, la început de primăvară, au ajuns să fie un lux. Prețul de pornire al tomatelor ajunge chiar și la 70 de lei pe kilogram în piețele din Alba Iulia.

Costurile crescute de producție, cu sistemele costisitoare de încălzire ale solariilor, i-au determinat pe fermieri să crească prețurile, dar comercianții spun că prețul o să mai scadă pe măsură ce în piețe vor apărea mai multe roșii românești.

Roşiile de grădină ar urma să ajungă pe tarabele din piețe abia în luna iunie, evident la preţuri mai mari faţă de anul trecut, după ce costurile de producţie au crescut, spun agricultorii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

