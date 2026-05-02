VIDEO | Șofer ,,teribilist” pe DN1C: A fost urmărit din elicopter de polițiști. A efectuat patru depășiri ilegale în 10 minute

Un șofer ,,teribilist” a fost urmărit cu elicopterul de polițiștii clujeni, sâmbătă, 2 mai 2026. A efectuat 4 depășiri ilegale în doar 10 minute. 

S-a ales cu o amendă de aproape 5.000 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pe o perioadă de 240 de zile.

,,Din aer se vede tot. Iar inconștiența costă. Astăzi, pe DN1C, în județul Cluj, un șofer a ales graba în locul siguranței.  În doar 10 minute, a efectuat patru depășiri neregulamentare, ignorând linia continuă și riscurile evidente. Ce nu a știut?

De această dată, nu doar polițiștii de la sol erau pe urmele lui… ci și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI, de sus.

Rezultatul:

  • Amendă: 4.860 de lei
  • Exercitarea dreptului de a conduce suspendată: 240 de zile

O clipă de teribilism poate însemna o viață distrusă. Sau chiar mai multe. Alege să ajungi cu bine, nu „mai repede”.”, se arată în mesajul publicat de Poliția Română.

VIDEO: Poliția română

