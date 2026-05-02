Inconștiență pe drumurile din România: Peste 140 de şoferi prinşi că au consumat alcool într-o singură noapte, la nivel naţional

Peste 140 de șoferi au fost depistați sub influența alcoolului în noaptea de vineri spre sâmbătă, în cadrul unei acțiuni desfășurate la nivel național, potrivit Poliției Române.

,,În noaptea de 1 spre 2 mai, poliţiştii rutieri au desfăşurat o acţiune, la nivel naţional, pentru combaterea conducerii sub influenţa alcoolului sau substanţelor interzise. Astfel, în cadrul acţiunii, au fost testaţi pozitiv, pentru consumul de alcool, 149 de conducători auto, dintre care 103 au avut o concentraţie de sub 0,40 mg/l alcool în aerul expirat, iar 46 au avut peste 0,40 mg/l”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Române.

În judeţul Neamţ, unul dintre şoferi a refuzat testarea. De asemenea, în judeţul Bihor, poliţiştii au reţinut un conducător auto pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

