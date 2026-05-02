Inconștiență pe drumurile din România: Peste 140 de şoferi prinşi că au consumat alcool într-o singură noapte, la nivel naţional
Peste 140 de șoferi au fost depistați sub influența alcoolului în noaptea de vineri spre sâmbătă, în cadrul unei acțiuni desfășurate la nivel național, potrivit Poliției Române.
,,În noaptea de 1 spre 2 mai, poliţiştii rutieri au desfăşurat o acţiune, la nivel naţional, pentru combaterea conducerii sub influenţa alcoolului sau substanţelor interzise. Astfel, în cadrul acţiunii, au fost testaţi pozitiv, pentru consumul de alcool, 149 de conducători auto, dintre care 103 au avut o concentraţie de sub 0,40 mg/l alcool în aerul expirat, iar 46 au avut peste 0,40 mg/l”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Române.
În judeţul Neamţ, unul dintre şoferi a refuzat testarea. De asemenea, în judeţul Bihor, poliţiştii au reţinut un conducător auto pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.
Economistul Radu Georgescu: Parlamentul României a bifat o realizare remarcabilă. A aprobat o datorie de 8,3 miliarde de euro pentru achiziții de armament
Economistul Radu Georgescu: Parlamentul României a bifat o realizare remarcabilă. A aprobat o datorie de 8,3 miliarde de euro pentru achiziții de armament Economistul Radu Georgescu critică dur împrumutul de 8,3 miliarde de euro aprobat de Parlamentul României pentru achiziții de armament, susținând că această datorie va pune presiune suplimentară pe bugetul statului și, implicit, […]
Admitere liceu 2026. Cum se calculează media de admitere și cum se face departajarea elevilor cu medii egale
Admitere liceu 2026. Cum se calculează media de admitere și cum se face departajarea elevilor cu medii egale Pe 4 mai 2026, inspectoratele școlare vor publica broșurile de admitere la liceu 2026, potrivit calendarului oficial. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere la liceu 2026 începe pe 13 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 22 […]
FOTO | NATO SCORPIONS LEGACY 2026: Aproximativ 1.700 de militari și 350 de mijloace tehnice din 7 țări aliate participă la un exercițiu militar în România
NATO SCORPIONS LEGACY 2026: Aproximativ 1.700 de militari și 350 de mijloace tehnice din 7 țări aliate participă la un exercițiu militar în România Aproximativ 1.700 de militari și 350 de mijloace tehnice din șapte țări aliate vor participa, în perioada 7–23 mai, la exercițiul multinațional NATO SCORPIONS LEGACY 2026, organizat pe teritoriul României. Exercițiul […]
Economistul Radu Georgescu: Parlamentul României a bifat o realizare remarcabilă. A aprobat o datorie de 8,3 miliarde de euro pentru achiziții de armament
Economistul Radu Georgescu: Parlamentul României a bifat o realizare remarcabilă. A aprobat o datorie de 8,3 miliarde de euro pentru...
VIDEO | Albaiulienii au petrecut de 1 Mai 2026, dar au făcut și curat. Cum arată zonele de relaxare după grătare: ,,Nu era mizerie deloc”
Albaiulienii au petrecut de 1 Mai 2026, dar au făcut și curat. Cum arată zonele de relaxare după grătare: ,,Nu...
VIDEO | ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, între Ighiu și Șard: Coliziune între o motocicletă și un autoturism. Trafic îngreunat
ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, între Ighiu și Șard: Coliziune între o motocicletă și un autoturism. Trafic îngreunat Traficul...
Care este suma totală pe care o primește în 2026 operatorul de transport STP sub formă de compensație de la bugetul local al municipiului Alba Iulia
Care este suma totală pe care o primește în 2026 operatorul de transport STP sub formă de compensație de la...
FOTO | Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș: În ce stadiu a ajuns proiectul
Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș: În ce stadiu a ajuns proiectul Direcția de Asistență...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se...
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România Tinerii din România sărbătoresc începând din 2005,...
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste În fostele ţări comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată...