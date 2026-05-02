Care este suma totală pe care o primește în 2026 operatorul de transport STP sub formă de compensație de la bugetul local al municipiului Alba Iulia

Un proiect de hotărâre privind suplimentarea compensaţiei acordată de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia către Societatea de Transport Public SA Alba Iulia pe anul 2026 se regăsește pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 5 mai 2026.

Prin acest proiect de hotărâre se propune stabilirea suplimentării compensaţiei acordată de la bugetul local al municipiului Alba Iulia operatorului de transport public local de persoane pentru acoperirea diferenţei dintre costurile eligibile suportate și înregistrate de operator în legătură cu obligaţiile de serviciu public şi sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligaţiilor de serviciu public, precum și a cotei de profit de 5%, pe anul 2026, cu suma de 18.000.000 lei.

Prin HCL nr. 37/2026 a fost aprobat cuantumul parțial inițial al compensației pe anul 2026, în cuantum de 4.000.000 de lei, necesar pentru funcționarea serviciului de transport public local. Ulterior, prin HCL 69/2026 cuantumul inițial a fost suplimentat cu suma de 2.000.000 lei.

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2026, la capitolul subvenții transport, a fost cuprinsă suma totală reprezentând compensația acordată de la bugetul local către Societatea de Transport Public SA în cuantum de 24.000.000 lei, motiv pentru care se propune suplimentarea compensaţiei acordată de la bugetul local cu diferența rezultată, respectiv cu suma de 18.000.000 de lei.

Serviciul de transport public local de persoane este efectuat de către STP SA Alba Iulia, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021 încheiat între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia. Contractul va înceta la începutul lunii ianuarie 2027.

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 5 mai 2026 se află și un proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2026.

Prin acest proiect de hotărâre se propune aprobarea suplimentării contribuţiei Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pentru anul 2026, cu suma de 3.000.000 de lei. Suma propusă este necesară pentru acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază de gratuitate la legitimaţiile de călătorie individuale.

Prin HCL nr. 262/2012, HCL nr. 331/2013 și HCL 3/2014 a fost aprobat transportul gratuit pentru pensionarii și șomerii înregistrați și indemnizați cu domiciliul în municipiului Alba Iulia. De asemenea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, beneficiază de gratuitate la transportul public local de persoane veteranii și văduvele de război, refugiații, deținuții politici și revoluționarii.

În concluzie, contribuția Municipiului Alba Iulia la bugetul Asociației Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local are drept scop acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local. Plata contribuției se va face eșalonat, în conformitate cu prevederile Statului AIDA-TL, aprobat prin Hotărârea nr. 244/2009 și Hotărârea nr. 200/2015 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, în limita sumelor aprobate de către Consiliul Local al municipiului Alba Iulia.

