FOTO | Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș: În ce stadiu a ajuns proiectul

Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, la Sebeș: În ce stadiu a ajuns proiectul
Direcția de Asistență Socială Sebeș a lansat miercuri, 29 aprilie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Construire Centru Multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii” Sebeș.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de 9.148.013 lei (aproximativ 1,8 milioane de euro), fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 22 mai 2026.
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul Social European Plus (FSE+), prin Program Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, P5-Reducerea disparitățiilor dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii.
Valoarea totală a proiectului, finanțat în cadrul Programului de incluziune și demnitate socială, este în cuantum de 14.673.509,81 lei inclusiv TVA, din care finanțare nerambursabilă în cuantum de 11.108.538,42 lei inclusiv TVA.
Noul centru multifuncțional de la Sebeș urmează să fie edificat pe strada Tipografilor, nr. 4.
Ce presupune proiectul
Proiectul vizează construirea unui corp de clădire de prestare servicii sociale și educaționale, bază sportivă corespunzătoare normativelor de specializatate, putând fi omologată ca teren de joc.
Se propune construirea unui imobil cu regim de înălțime de P+1, precum și amenajarea unui teren de sport pentru fotbal, tenis cu piciorul și baschet. Destinația imoibilului proiectat va fi pentru servicii sociale și educaționale.
Parterul înglobează funcțiuni pentru vestiare destinate jucătorilor cu grupuri sanitare aferente, un spatiu de recepție, un birou adiministrativ și spatii tehnice și cabinet medical. Parterul este împărțit în două tronsoane de gangul de acces către terenul de sport.
Etajul superior va avea săli de activități, o sală multifuncțională, grupuri sanitare, birou.
Circulația pe verticală între cele două nivele se face pe scara interioară. Pentru legătura între cele două nivele este propus și un ascensor pentru persoane, accesibil și persoanelor cu dizabilități. Evacuarea de la etaj a persoanelor este asigurată și de o scară exterioară metalică amplasată pa fațada laterală dreaptă.
Se prevăd soluții pentru persoanele cu dizabilități prin montarea unor suprafețe de averizare tactil- vizuale pe zona aleilor de circulație atât la parter cât și la etajul clădirii propuse. De asemenea vor fi așezate semne vizuale și tactile pentru toaletă și zona de ieșire, dar și o hartă pentru orientarea persoanelor cu dizabilități.
Clădirea va fi dotată cu grup sanitar pentru persoane cu dizabilități.
Amplasamentul obiectivului
Terenul este situat în intravilanul Municipiului Sebeș, jud. Alba, în zona sudică a localității, în apropierea Parcului Arini, delimitat de strada Tipografilor. Accesul pe parcelă este amenajat din strada Tipografilor, auto și pietonal, ca suprafață de parcaj descoperit. Imobilul este racordat la rețeaua stradală urbană de pe strada Tipografilor. Locurile de parcare sunt asigurate în incinta și pe spațiul public din afara incintei imobilului.
Parcela este de formă neregulată cu deschidere la strada Tipografilor. Accesul auto în incintă se realizează printr-o poartă auto de pe strada Tipografilor.
Terenul se învecinează la nord și est cu proprietăți private, la sud cu strada Tipografilor și la vest cu parcul Arini. Terenurile private învecinate sunt ocupate cu construcții retrase de la limita de proprietate. Categoria de importanţă C (normală).
