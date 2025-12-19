VIDEO | Uriașul din Apuseni: Porc de peste 400 de kg, sacrificat într-un oraș din Alba înainte de Crăciun

Uriașul din Apuseni: Porc de peste 400 de kg, sacrificat într-un oraș din Alba înainte de Crăciun

Tradiția sărbătorilor de iarnă din România include mai multe obiceiuri specifice, iar unul dintre cele mai cunoscute este tăierea porcului. În multe gospodării, sacrificarea animalului are loc în perioada Crăciunului, pentru a asigura preparate tradiționale precum cârnați și alte delicatese.

Un porc de dimensiuni impresionante este mândria unei familii de gospodari din orașul Câmpeni. Animalul a fost sacrificat recent și a cântărit câteva sute de kilograme.

În Câmpeni, un exemplu remarcabil al acestei tradiții a avut loc recent, când o familie a tăiat un porc cu adevărat impresionant. Potrivit martorilor, animalul cântărea peste 400 de kilograme, fiind considerat cel mai mare din zonă.

,,Cel mai mare porc din zona Câmpeni , este la familia Morariu. Porcul a cântărit 400 de kilograme”, a explicat o persoană. Astfel, familia care a participat la tăierea porcului de peste 400 de kilograme urmează să aibă o masă bogată atât de sărbători, cât și în perioada următoare.

