VIDEO | Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 35 de ani de activitate: Ceremonie aniversară în prezența ministrului Educației

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 35 de ani de activitate: Ceremonie aniversară în prezența ministrului Educației

Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia (UAB) a marcat, vineri, 15 mai 2026, împlinirea a 35 de ani de activitate. Ceremonia aniversară, organizată sub deviza „35 de ani în inima Cetății”, a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia.

Cu acest prilej a avut loc și deschiderea oficială a reuniunii Consiliului Național al Rectorilor din România (CNR), găzduită în acest an de universitatea albaiuliană.

Ceremonia aniversară a reunit în aceeași sală rectorii și reprezentanții a peste 60 de universități din România – de stat, particulare și militare – și a devenit astfel unul dintre cele mai ample momente de dialog academic la nivel național din acest an.

Printre invitați s-au numărat reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai Guvernului României și ai Ministerului Educației și Cercetării, alături de membri ai corpului diplomatic acreditat în România. Totodată, au fost prezenți reprezentanți ai administrației publice locale și județene, precum și ai conducerilor principalelor instituții partenere ale Consiliului Național al Rectorilor – printre care ARACIS, UEFISCDI și CNFIS, alături de reprezentanți ai federațiilor studențești naționale.

A fost prezent și ministrul Educației, Mihai Dimian.

Evenimentul a fost conceput nu doar ca un moment festiv, ci și ca un punct de bilanț și de proiecție: 35 de ani de formare a generațiilor de specialiști pentru România și pentru mediul academic internațional, 35 de ani de dialog cu orașul-gazdă și cu memoria locului în care s-a născut România modernă.

În 1991, într-un moment în care sistemul universitar românesc încerca să se reorganizeze după schimbările politice din Decembrie 1989, la Alba Iulia apărea o nouă instituție de învățământ superior: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. În 2026, universitatea marchează 35 de ani de existență.

În primii ani, accentul a fost pus pe formarea programelor de bază și pe atragerea studenților din Alba, Hunedoara, Sibiu, Mureș și din alte județe apropiate.

De-a lungul anilor ’90, universitatea și-a extins oferta educațională. Au apărut facultăți și programe noi în domenii precum istorie, filologie, teologie, economie, drept, științe sociale sau informatică. În paralel, instituția a început să investească în spații de curs, biblioteci și laboratoare.

Unul dintre punctele care au contribuit la vizibilitatea universității a fost dezvoltarea cercetării în domeniul istoriei și arheologiei. Legătura cu patrimoniul istoric al orașului Alba Iulia a adus proiecte, colaborări și conferințe care au făcut universitatea cunoscută și în afara regiunii.

În perioada 2000-2010, instituția a trecut printr-o perioadă de modernizare. Au fost renovate clădiri, au apărut campusuri și cămine modernizate, iar accesul la programe europene a permis investiții în infrastructură și mobilități pentru studenți și profesori. Tot atunci, universitatea a început să atragă mai mulți studenți internaționali și să dezvolte parteneriate academice externe.

Ca multe alte universități din țară, și instituția de învățământ superior din Alba Iulia s-a confruntat în ultimii ani cu probleme legate de scăderea numărului de absolvenți de liceu și concurența tot mai mare dintre centrele universitare. Cu toate acestea, universitatea a continuat să își păstreze profilul regional și să își adapteze oferta educațională la cerințele pieței muncii.

„La trei decenii și jumătate de la înființare, Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia este astăzi un reper academic al centrului țării – o instituție așezată, simbolic și geografic, în inima Cetății Marii Uniri. Ceremonia aniversară marchează parcursul universității de la primele sale promoții până la actuala comunitate academică, cu zeci de programe de studii la nivel de licență, masterat și doctorat, cu o cercetare consolidată și cu o prezență tot mai vizibilă în spațiul universitar european”, au transmis reprezentanții universității albaiuliene.

„Universitatea din Alba Iulia a arătat peste timp că merită să fie în arealul universităților din România, dar și în învățământul universitar din întreaga lume. Pentru că suntem o universitate deschisă atât către mediul economic și de afaceri, cât și către studenții internaționali.

Dacă în urmă cu 35 de ani erau doar câteva zeci de studenți la Alba Iulia, acum sunt peste 6.000 de studenți din peste 30 de țări ale lumii.

Sunt convins că ne vom dezvolta în continuare pentru a fi pe mai departe une dintre cele mai importante universități din România”, a declarat rectorul Daniel Breaz.

