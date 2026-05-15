DSVSA Alba: 15 mai – Ziua Națională a Medicului Veterinar. „Profesionalism, responsabilitate și devotament"

Ioana Oprean

Ziua Națională a Medicului Veterinar este sărbătorită anual în 15 mai, dată cu o profundă semnificație pentru medicina veterinară românească și pentru evoluția acestei profesii esențiale în societate.

La 15 mai 1861, domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna decretul de înființare a Școlii de Medicină Veterinară, în cadrul Școlii Naționale de Medicină și Farmacie conduse de Carol Davila, punând astfel bazele învățământului veterinar modern din România.

Aceeași dată marchează și un alt moment important în istoria profesiei: în anul 1871, un grup de 14 medici veterinari semna documentul care a stat la baza înființării Societății de Medicină Veterinară. De-a lungul timpului, această organizație profesională a evoluat, fiind reînființată la 15 mai 1971 sub denumirea de Asociația Medicilor Veterinari din România.

În anul 1994, Congresul Național de Medicină Veterinară a stabilit oficial data de 15 mai ca Ziua Națională a Medicului Veterinar, aceasta fiind sărbătorită pentru prima dată în anul 1995.

Importanța acestei profesii a fost exprimată poate cel mai bine de marele om de știință Louis Pasteur, prin cuvintele devenite simbol pentru medicina veterinară din întreaga lume: „Medicul uman salvează omul, medicul veterinar salvează omenirea”.

Acest mesaj reflectă rolul fundamental al medicului veterinar în protejarea sănătății publice, în prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, în asigurarea siguranței alimentelor și în susținerea economiei naționale.

Cu prilejul acestei zile, transmit tuturor medicilor veterinari, atât din serviciul public, cât și din mediul privat, aprecierea și recunoștința pentru profesionalismul, responsabilitatea și devotamentul cu care își desfășoară activitatea.

La mulți ani!

Dr. Vasile Spînu,
Director executiv DSVSA Alba

