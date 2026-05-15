Festivalul Internațional de Teatru „Povești” 2026: Evenimentele de duminică, 17 mai, relocate în Alba Mall din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile

Evenimentele de duminică, 17 mai 2026, din cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești” de la Alba Iulia, au fost relocate în Alba Mall din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile anunțate.

Având în vedere incertitudinea condițiilor meteorologice, care se anunță a fi nefavorabile desfășurării evenimentelor în aer liber din data de 17 mai, din cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești”, organizatorii au decis relocarea evenimentelor la Alba Mall.

Prin urmare, vă invităm să petreceți o zi în familie, părinți, bunici și copii, într-o lume de poveste în care veți avea bucuria să întâlniți: păpuși gigant, spectacole de teatru pentru întreaga familie, acrobații și baloane colorate.

Așadar, vă așteptăm alături de noi:

11:00 MAGIA PĂPUȘILOR
Teatrul pe roți Arad / Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca
Păpuși, marionete gigant / triciclete cu baloane / 50 min.

12:00 BUNUL PROMOROACĂ, regia Ion Ambrosi
Teatrul Piciul Julien Chișinău, Republica Moldova
Spectacol de teatru pentru întreaga familie / 45 min.

13:00 BALERINA’S DREAM
Compagnie des Quidams, Franța & Compagnia Italento, Italia
Spectacol acrobatic / 20 min.

17:00 MAGIA PĂPUȘILOR
Teatrul pe roți Arad / Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca
Păpuși, marionete gigant / triciclete cu baloane / 50 min.

18:00 STRADA BALOANELOR DE SĂPUN NR.10
Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca
Spectacol de baloane de săpun / 30 min

18:30 PUNGUȚA CU DOI BANI, regia Dana Bonțidean
Asociația Animaart Cluj-Napoca
Spectacol de teatru pentru întreaga familie / 45 min.

19:30 O GHEARĂ DE AJUTOR, regia Delia Gavlițchi
Asociația Zbeng Cultural Cluj-Napoca
Spectacol de teatru pentru întreaga familie / 40 min.

20:00 BALERINA’S DREAM
Compagnie des Quidams, Franța & Compagnia Italento, Italia
Spectacol acrobatic / 20 min.

15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar

15 mai 2026

15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar Ziua de 15 mai este ziua în care, în fiecare an, în România se sărbătorește Ziua Națională a Medicului Veterinar. Instituită în 1994, cu prilejul celui de-al VI-lea Congres Național de Medicină Veterinară, desfășurat la Sinaia, această dată a fost aleasă pentru că o serie de momente cruciale […]

15-31 mai 2026 | Expoziție a pictorilor Eugen Măcinic și Horea Sălăgean la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

14 mai 2026

Expoziție a pictorilor Eugen Măcinic și Horea Sălăgean la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Filiala Alba a Uniunii Artiștilor Plastici din România vă invită să descoperiți o nouă întâlnire cu sensibilitatea și expresivitatea picturii contemporane. Pictorii Eugen Măcinic și Horea Sălăgean vă așteaptă la vernisajul expoziției „Jurnal vizual”, un dialog artistic plin de culoare, […]

14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din 1948

14 mai 2026

14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din 1948 La data de 14 mai este marcată Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste, fiind instituită prin Legea nr. 127/2017. În acest context, una dintre aceste semnificaţii va fi, fără îndoială, împlinirea […]

