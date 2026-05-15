Festivalul Internațional de Teatru „Povești” 2026: Evenimentele de duminică, 17 mai, relocate în Alba Mall din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile
Evenimentele de duminică, 17 mai 2026, din cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești” de la Alba Iulia, au fost relocate în Alba Mall din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile anunțate.
Având în vedere incertitudinea condițiilor meteorologice, care se anunță a fi nefavorabile desfășurării evenimentelor în aer liber din data de 17 mai, din cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești”, organizatorii au decis relocarea evenimentelor la Alba Mall.
Prin urmare, vă invităm să petreceți o zi în familie, părinți, bunici și copii, într-o lume de poveste în care veți avea bucuria să întâlniți: păpuși gigant, spectacole de teatru pentru întreaga familie, acrobații și baloane colorate.
Așadar, vă așteptăm alături de noi:
11:00 MAGIA PĂPUȘILOR
Teatrul pe roți Arad / Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca
Păpuși, marionete gigant / triciclete cu baloane / 50 min.
12:00 BUNUL PROMOROACĂ, regia Ion Ambrosi
Teatrul Piciul Julien Chișinău, Republica Moldova
Spectacol de teatru pentru întreaga familie / 45 min.
13:00 BALERINA’S DREAM
Compagnie des Quidams, Franța & Compagnia Italento, Italia
Spectacol acrobatic / 20 min.
17:00 MAGIA PĂPUȘILOR
Teatrul pe roți Arad / Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca
Păpuși, marionete gigant / triciclete cu baloane / 50 min.
18:00 STRADA BALOANELOR DE SĂPUN NR.10
Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca
Spectacol de baloane de săpun / 30 min
18:30 PUNGUȚA CU DOI BANI, regia Dana Bonțidean
Asociația Animaart Cluj-Napoca
Spectacol de teatru pentru întreaga familie / 45 min.
19:30 O GHEARĂ DE AJUTOR, regia Delia Gavlițchi
Asociația Zbeng Cultural Cluj-Napoca
Spectacol de teatru pentru întreaga familie / 40 min.
20:00 BALERINA’S DREAM
Compagnie des Quidams, Franța & Compagnia Italento, Italia
Spectacol acrobatic / 20 min.
