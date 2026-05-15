Festivalul Internațional de Teatru „Povești” 2026: Evenimentele de duminică, 17 mai, relocate în Alba Mall din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile

Evenimentele de duminică, 17 mai 2026, din cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești” de la Alba Iulia, au fost relocate în Alba Mall din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile anunțate.

Având în vedere incertitudinea condițiilor meteorologice, care se anunță a fi nefavorabile desfășurării evenimentelor în aer liber din data de 17 mai, din cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Povești”, organizatorii au decis relocarea evenimentelor la Alba Mall.

Prin urmare, vă invităm să petreceți o zi în familie, părinți, bunici și copii, într-o lume de poveste în care veți avea bucuria să întâlniți: păpuși gigant, spectacole de teatru pentru întreaga familie, acrobații și baloane colorate.

Așadar, vă așteptăm alături de noi:

11:00 MAGIA PĂPUȘILOR

Teatrul pe roți Arad / Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca

Păpuși, marionete gigant / triciclete cu baloane / 50 min.

12:00 BUNUL PROMOROACĂ, regia Ion Ambrosi

Teatrul Piciul Julien Chișinău, Republica Moldova

Spectacol de teatru pentru întreaga familie / 45 min.

13:00 BALERINA’S DREAM

Compagnie des Quidams, Franța & Compagnia Italento, Italia

Spectacol acrobatic / 20 min.

17:00 MAGIA PĂPUȘILOR

Teatrul pe roți Arad / Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca

Păpuși, marionete gigant / triciclete cu baloane / 50 min.

18:00 STRADA BALOANELOR DE SĂPUN NR.10

Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca

Spectacol de baloane de săpun / 30 min

18:30 PUNGUȚA CU DOI BANI, regia Dana Bonțidean

Asociația Animaart Cluj-Napoca

Spectacol de teatru pentru întreaga familie / 45 min.

19:30 O GHEARĂ DE AJUTOR, regia Delia Gavlițchi

Asociația Zbeng Cultural Cluj-Napoca

Spectacol de teatru pentru întreaga familie / 40 min.

20:00 BALERINA’S DREAM

Compagnie des Quidams, Franța & Compagnia Italento, Italia

Spectacol acrobatic / 20 min.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI