Curier Județean

FOTO | Șofer vitezoman, prins cu 182 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Sibiu. S-a ales cu o amendă de peste 1.800 de lei și a rămas fără carnet

Bogdan Ilea

Un bărbat de 37 de ani a primit o amendă de peste 1.800 de lei și a rămas fără permis pentru o perioadă de 90 de zile după ce a fost prins pe A1, sensul Sebeș-Sibiu circulând cu 182km/h.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12.05.2026, ora 11:04, polițiștii din cadrul B.P.A. A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, pe Autostrada A1, la km 266, calea 2 – sensul Sebeș către Sibiu, un autoturism, care circula cu viteza de 182 km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130 km/h.

Autoturismul era condus de un bărbat, în vârstă de 37 de ani.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, fiindu-i reținut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, cu eliberarea unei dovezi înlocuitoare cu drept de circulație.

