CSM Unirea Alba Iulia, la un punct de barajul de promovare în Liga 2! Sâmbătă, pe „Cetate, meci decisiv cu Sănătatea Cluj, posibilii adversari ai „alb-negrilor”

CSM Unirea Alba Iulia este la un punct de barajul de promovare în Liga 2! Sâmbătă, pe „Cetate, la ora 18.00, meci decisiv cu Sănătatea Cluj, posibilii adversari ai „alb-negrilor”

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia are nevoie de un singur punct în confruntarea de pe „Cetate”, cu Sănătatea Cluj, sâmbătă, 23 mai, de la ora 18.00, asta pentru a participa al doilea an la rând la barajul pentru promovarea în Liga 2.

„Alb-negrii” sunt avantajați contra „virușilor verzi” de faptul că au terminat sezonul regular cu un punctaj superior (acesta fiind primul criteriu de departajare, în cazul egalității de puncte). Astfel, uniriștii nu au voie să piardă în jocul contând pentru ultima rundă, având la îndemână două șanse din 3 (victorie și egal).

În eventualitatea accederii la barajul de promovare, CSM Unirea Alba Iulia va întâlni, în primul baraj, semifinal, cu una dintre cele 3 ocupante ale locului secund din celelalte serii. Meciurile vor fi sâmbătă, 30 iunie, pe terenul primei echipe extrase din urnă la tragerea la sorți. Finala, care va avea loc pe 6 iunie, va opune învingătoarele din cele două baraje semifinale.

Înaintea ultimei runde din play-off se știu două echipe promovate SCM Rm. Vâlcea (Seria 3) și Poli Timișoara (Seria 4). În Seria 1, CSM Suceava (meci acasă cu Sepsi Sf. Gheorghe 2) are un punct peste Șoimii Gura Humorului (partidă internă cu KSE Târgu Secuiesc). În Seria 2, SC Popești-Leordeni (acasă cu Olimpic Zărnești) și CSL Ștefăneștii de Jos (deplasare la Agricola Borcea) sunt la egalitate de puncte, prima având avantajul punctajului mai mare cu care a încheiat sezonul regular (49, respectiv 45). În Seria 3, bătălia decisivă se va da la Caracal, între Universitatea Craiova 2 (25 de puncte) și Minerul Lupeni (locul 3, 24 de puncte), un joc decisiv, iar în Seria 4 este o altă dispută hotărâtoare între CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, în ambele situații gazdele fiind avantajate de un egal.

foto: CSM Unirea Alba Iulia

