Sport

CSM Unirea Alba Iulia, la un punct de barajul de promovare în Liga 2! Sâmbătă, pe „Cetate, meci decisiv cu Sănătatea Cluj, posibilii adversari ai „alb-negrilor”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 41 de minute

în

De

CSM Unirea Alba Iulia este la un punct de barajul de promovare în Liga 2! Sâmbătă, pe „Cetate, la ora 18.00, meci decisiv cu Sănătatea Cluj, posibilii adversari ai „alb-negrilor”

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia are nevoie de un singur punct în confruntarea de pe „Cetate”, cu Sănătatea Cluj, sâmbătă, 23 mai, de la ora 18.00, asta pentru a participa al doilea an la rând la barajul pentru promovarea în Liga 2.

Citește și: FOTO: Unirea Tășnad – CSM Unirea Alba Iulia 0-4 (0-1), Militaru: „Succes important, pe un teren foarte greu”! „Alb-negrii”, victorie mare dedicată lui Tudor Vomir!

„Alb-negrii” sunt avantajați contra „virușilor verzi” de faptul că au terminat sezonul regular cu un punctaj superior (acesta fiind primul criteriu de departajare, în cazul egalității de puncte). Astfel, uniriștii nu au voie să piardă în jocul contând pentru ultima rundă, având la îndemână două șanse din 3 (victorie și egal).

În eventualitatea accederii la barajul de promovare, CSM Unirea Alba Iulia va întâlni, în primul baraj, semifinal, cu una dintre cele 3 ocupante ale locului secund din celelalte serii. Meciurile vor fi sâmbătă, 30 iunie, pe terenul primei echipe extrase din urnă la tragerea la sorți. Finala, care va avea loc pe 6 iunie, va opune învingătoarele din cele două baraje semifinale.

Înaintea ultimei runde din play-off se știu două echipe promovate SCM Rm. Vâlcea (Seria 3) și Poli Timișoara (Seria 4). În Seria 1, CSM Suceava (meci acasă cu Sepsi Sf. Gheorghe 2) are un punct peste Șoimii Gura Humorului (partidă internă cu KSE Târgu Secuiesc). În Seria 2, SC Popești-Leordeni (acasă cu Olimpic Zărnești) și CSL Ștefăneștii de Jos (deplasare la Agricola Borcea) sunt la egalitate de puncte, prima având avantajul punctajului mai mare cu care a încheiat sezonul regular (49, respectiv 45). În Seria 3, bătălia decisivă se va da la Caracal, între Universitatea Craiova 2 (25 de puncte) și Minerul Lupeni (locul 3, 24 de puncte), un joc decisiv, iar în Seria 4 este o altă dispută hotărâtoare între CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, în ambele situații gazdele fiind avantajate de un egal.

foto: CSM Unirea Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la French Open 2026: A fost învinsă de o sportivă din China

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

18 mai 2026

De

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la French Open 2026: A fost învinsă de o sportivă din China Miriam Bulgaru a fost eliminată în primul tur al calificărilor la French Open 2026. Sportiva legitimată la CSM Unirea Alba Iulia a jucat, luni, 18 mai 2026, pe terenul 8 de la Roland Garros, cu […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Ilinca Petric (CSM Unirea Alba Iulia), elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, pe locul 1 la „Cupa Dinamo” 2026 la Taekwondo WT

Ioana Oprean

Publicat

acum 54 de minute

în

18 mai 2026

De

Ilinca Petric (CSM Unirea Alba Iulia), elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, pe locul 1 la „Cupa Dinamo” 2026 la Taekwondo WT Rezultat sportiv de excepție pentru Ilinca Petric, tânără sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia.  Ilinca Petric, care este elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, s-a clasat pe locul […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, pe podium la Galați și Târgu Jiu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

18 mai 2026

De

Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia au urcat în numerose rânduri pe podium la Galați și Târgu Jiu Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia au avut parte de două competiții importante în weekend, la Galați și Târgu Jiu, concursuri în cadrul cărora sportivii albaiulieni au reușit să urce pe podium, realizând rezultate de apreciat. Citește și: FOTO: […]

Citește mai mult