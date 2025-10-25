VIDEO | Un spital din Alba, închis de Guvern, va fi redeschis de un primar: Unitatea, cu 20 de paturi, dotată și cu un computer tomograf, va fi secție externă de boli cronice a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia

Un spital din Alba, închis de Guvern, va fi redeschis de un primar: Unitatea, cu 20 de paturi, dotată și cu un computer tomograf, va fi secție externă de boli cronice a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia

Reabilitarea și modernizarea clădirii spitalului din Zlatna este aproape finalizată, a anunțat primarul Silviu Ponoran. Potrivit edilului din Zlatna, stadiul fizic de realizare a investiției este de aproximativ 95%.

„Sper ca până la sfârșitul lunii octombrie să fie gata. Va fi o secție externă de boli cronice a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Imediat după ce vom face recepția, vom adopta hotărârile de Consiliu Local prin care predăm clădirea Consiliului Județean Alba, care, la rândul său, o va preda Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Acesta o va administra și va asigura medici, asistente, infirmiere, femei de serviciu și tot ce este necesar pentru ca spitalul să fie funcțional”, a declarat Silviu Ponoran.

Noua unitate medicală va dispune și de un computer tomograf. Partea de imagistică este complexă: computer tomograf, Röntgen, DEXA și mamograf cu tomosinteză 3D. Practic, doar EKG-ul lipsește din lista de dotări de acest tip. Pentru spitalizare vor fi disponibile 20 de paturi.

„Vom avea oxigen la fiecare pat, rampe speciale, iar la 10 paturi și stații de monitorizare, cu monitoare ca la ATI. Sigur, și saloanele sunt generoase, băile la fel. În trecut am avut un spital cu o singură baie. Acum fiecare salon are baia lui. Nu este decât un singur salon de 4-5 paturi, pentru că normativele nu permit mai mult. Restul sunt de 4, 3, 2 paturi și două rezerve cu un singur pat. Este o realizare de excepție pentru noi, pentru locuitorii orașului Zlatna. Dar nu deservim doar Zlatna, ci și Almașu Mare, chiar și Meteșul”, a precizat primarul din Zlatna.

Clădire cvasiindependentă energetic

Clădirea va fi aproape independentă energetic și va fi dotată cu mai multe pompe de căldură. „Va lua energia din pământ. Am făcut 13 foraje de 100 de metri adâncime, unde am găsit 14 grade. Pompele de căldură, aduse din Suedia, ridică această temperatură și o transformă în agent termic. Avem și două centrale pe gaz, pentru situațiile în care e nevoie de suplimentare, precum și panouri fotovoltaice de 28 kW montate pe spital. Sigur, nu vor acoperi tot consumul, dar contează.

Avem și panouri solare pentru 4 tone de apă caldă permanentă”, a explicat Silviu Ponoran.

„În spate avem o rezervă de apă de 5 tone, în caz că se întâmplă ceva cu rețeaua de apă potabilă. Sunt păstrate toate condițiile: există hidrant la distanță suficientă, dotări pentru autorizare ISO, stație de salvare chiar lângă, centru de permanență și punct de recoltare”, a mai spus primarul orașului Zlatna.

Acesta a accentuat importanța existenței unei unități medicale moderne în orașul de pe malul Ampoiului. „Zlatna este o zonă cu probleme de sănătate — nu doar boli cronice, ci și boli profesionale, cauzate de minerit și metalurgie: silicoză, saturnism. Deși s-a evitat o vreme să se mai spună «boli profesionale», acei oameni încă trăiesc. Zlatna are și acum unități cu grad ridicat de pericol, cum e fabrica de pulbere de aluminiu”, a explicat Silviu Ponoran.

Mai bine de un deceniu de eforturi pentru redeschidere

Spitalul din Zlatna a făcut parte din cele aproape 70 de spitale din România închise în 2014, iar de atunci administrația locală a făcut constant eforturi pentru redeschidere. „Noi am început această investiție de reabilitare energetică a clădirii și am dus-o în spate cum am putut. Și nu pot să nu le mulțumesc unor oameni în mod special: lui Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba — administrația județeană ne-a ajutat cu 6,5 milioane de lei — și lui Ludovic Orban, care, în perioada când a fost prim-ministru al României, ne-a alocat, prin hotărâre de guvern, 5,4 milioane de lei.

În plus, printr-un amendament la legea bugetului de stat pe anul 2025, inițiat de deputatul Florin Roman, spitalul din Zlatna a mai primit 1,5 milioane de lei, sumă care va contribui la finalizarea și dotarea unității medicale. Restul banilor i-am avut din fonduri europene pentru reabilitare energetică. Am început cu o sumă mai mică și am dus proiectul cum am putut, pentru că inițial nu a fost declarat spital, fiind vorba doar de reabilitare energetică. Am ajuns acum, cu înțelegeri, cu ajutoare și sprijin de la oameni deosebiți — inclusiv de la directoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Diana Mârza, și de la directorul medical Dan Crainic, oameni minunați, cu care am putut să stăm la masă”, a amintit Silviu Ponoran.

Se poate spune astfel că un spital închis de un guvern va fi redeschis de un primar.

