VIDEO | Un șofer din Alba a fost filmat în Cluj în timp ce intră pe zona pietonală apoi așteaptă la semafor cu ceilalți pietoni: „Trimite, te rog, filmarea la poliție”
Un videoclip apărut recent pe o rețea de socializare surprinde un șofer cu numere de Alba care are un comportament cel puțin ciudat într-o zonă centrală din Cluj-Napoca.
Concret, bărbatul aflat la volan a fost filmat în timp ce intra în parcarea din Piața Unirii, după care a pătruns pe zona pietonală. Ulterior, acesta s-a oprit la semafor alături de pietoni și a așteptat culoarea verde pentru a reveni pe carosabil.
Imaginile au generat numeroase comentarii în mediul online, iar mai mulți clujeni au ironizat șoferii din Alba pentru situația neobișnuită.
„Cât de cretin poți să fii să faci așa ceva? Chiar așa de retardată a ajuns lumea?”, a scris un internaut.
„Trimite, te rog, filmarea la poliție pentru amendă și pe pagina primăriei pentru stâlpișori”, a sugerat un bărbat.
„Stereotipul ăla cu șoferii de Alba văd că se ține în picioare și în 2025…”, a scris un utilizator.
Potrivit legislației rutiere din România, accesul autovehiculelor pe zonele pietonale fără autorizație se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 580 și 1.160 de lei, la care se pot adăuga puncte de penalizare pe permis.
În situațiile în care comportamentul șoferului pune în pericol siguranța pietonilor, amenda poate fi majorată, iar autoritățile locale au posibilitatea de a dispune și reținerea temporară a certificatului de înmatriculare.
