VIDEO | Un patriot de 76 de ani, din Bihor, nu lipsește niciodată de la Alba Iulia, de 1 Decembrie: ,,Venim să avem un moment de reculegere și de pioșenie. Așa îi respectăm pe cei care s-au sacrificat, nu cu ,,Huoo”

Un patriot de 76 de ani, din Bihor, nu lipsește niciodată de la Alba Iulia, de 1 Decembrie : ,,Venim să avem un moment de reculegere și de pioșenie. Așa îi respectăm pe cei care s-au sacrificat, nu cu ,,Huoo”

Vasile Torj, marele patriot bihorean născut în comuna Dușești, a venit și anul acesta la Alba Iulia, cu ocazia zilei de 1 Decembrie, deși are 76 de ani.

Luni dimineața, când oamenii abia începeau să sosească la Alba Iulia, în Cetatea Marii Uniri, un bătrânel care purta mândru portul românesc și o pancartă, ieșea în evidență printre cei veniți să sărbătorească Ziua Națională în Cealaltă Capitală a românilor.

Deși are 76 de ani, Vasile Torj este nelipsit an de an de Ziua Națională la Alba Iulia, cu binecunoscuta pancartă făcută chiar de el și ținută strâns în mână. Încălțat cu opinci, dar cu tristețe în ochi, se află din nou în orașul Marii Uniri pentru a transmite tuturor românilor un mesaj.

Pe pancartă are scris numele delegaților care au participat la Marea Unire, reprezentând satul Dușești, Bihor.

,,Am venit unde acum 107 ani românii au spus ,,DA” pentru Unire. Particip cu bucurie, dar și cu o oarecare tristețe. Situația degenerează pe an ce trece, vă spun asta ca un român corect. Nu se aceeptă asemenea mahalagisme, nu venim aici ca să facem politică, venim să avem un moment de reculegere și de pioșenie. Așa îi respectăm pe cei care s-au sacrificat, nu cu ,,Huoo”, a spus cu tristețe vârstnicul.

