Sediul Judecătoriei Aiud intră într-un amplu proces de modernizare: În ce stadiu este proiectul
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Judecătoria Alba Iulia, prezentă la Întâlnirea Președinților de Judecătorii: Discuții despre independența justiției și volumul de muncă al instanțelor Judecătoria Alba Iulia a participat, în perioada 10–12 iunie 2026, la Întâlnirea Președinților de Judecătorii, desfășurată la Focșani, eveniment care a reunit reprezentanți ai principalelor instituții din sistemul judiciar și ai instanțelor de prim grad din […]
FOTO | ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, sensul de mers Turda–Aiud: Două autotrenuri, avariate. Șoferii au fost evaluați medical
ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, sensul de mers Turda–Aiud: Două autotrenuri, avariate. Șoferii au fost evaluați medical Două autotrenuri au fost implicate, în noaptea de joi spre vineri, într-un accident rutier produs pe Autostrada A10, pe sensul de mers Turda–Aiud. Cei doi șoferi au fost evaluați medical la fața locului, însă au refuzat transportul la […]
FOTO | ACCIDENT în Șard: Tamponare între două mașini în zona spălătoriei auto
ACCIDENT în Șard: Tamponare între două mașini în zona spălătoriei auto Un accident rutier a avut loc joi după-masa, în jurul orei 20.00, în Șard. Din primele informații, ar fi vorba despre o tamponare între două autoturisme, în zona spălătoriei auto. Din fericire, în urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale. Secțiune Știri sub […]
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Agresiunile asupra executorilor și notarilor, pedepsite mai dur. Legea a fost trimisă la promulgare Parlamentul a adoptat forma finală a...
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Noile reguli privind transparenţa salarială din iunie 2026: Amenzi de 30.000 de lei pentru angajatorii care nu respectă directiva. Ce...
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FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 51 de ani, din Săsciori, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit
ALERTĂ în Alba: Bărbat de 51 de ani, din Săsciori, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de mai multe zile...
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Sediul Judecătoriei Aiud intră într-un amplu proces de modernizare: În ce stadiu este proiectul
Sediul Judecătoriei Aiud intră într-un amplu proces de modernizare: În ce stadiu este proiectul Sediul Judecătoriei Aiud se pregătește pentru...
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