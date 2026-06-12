Sediul Judecătoriei Aiud intră într-un amplu proces de modernizare: În ce stadiu este proiectul

Sediul Judecătoriei Aiud se pregătește pentru una dintre cele mai importante investiții publice realizate în ultimii ani în infrastructura judiciară din județul Alba. Tribunalul Alba a demarat procedurile necesare pentru implementarea proiectului de consolidare, reabilitare termică, modernizare și extindere a clădirii, investiție estimată la peste 13,3 milioane de lei fără TVA.

Proiectul vizează transformarea actualului sediu al instanței, situat pe strada Morii nr. 7A din Aiud, într-o clădire modernă, eficientă energetic și adaptată cerințelor actuale de funcționare ale sistemului judiciar. După procedura de atribuire a contractului de execuție, a fost lansată și procedura pentru contractarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, serviciu obligatoriu pe durata implementării investiției, care va asigura suport tehnic și urmărirea conformității lucrărilor cu documentația de proiectare.

Investiție majoră pentru infrastructura judiciară

Potrivit documentației de achiziție publică publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), valoarea estimată a contractului de lucrări este de 13.343.786,43 lei fără TVA. Procedura a fost lansată la data de 24 aprilie 2026, iar obiectivul urmărește atât reabilitarea construcției existente, cât și extinderea acesteia prin realizarea unui corp nou de clădire.

Actualul sediu al Judecătoriei Aiud este o clădire cu valoare arhitecturală și simbolică pentru municipiu, utilizată de peste un secol pentru activitatea instanței. Din acest motiv, soluțiile propuse au fost concepute astfel încât să păstreze caracterul arhitectural al imobilului și să limiteze intervențiile invazive asupra elementelor definitorii ale construcției.

Ce lucrări vor fi realizate

Investiția include un pachet complex de intervenții menite să prelungească durata de viață a clădirii și să îmbunătățească semnificativ condițiile de utilizare.

Printre principalele lucrări prevăzute se numără:

consolidarea structurii de rezistență;

reabilitarea termică a anvelopei clădirii;

modernizarea instalațiilor electrice, termice și sanitare;

recompartimentări interioare și optimizarea circuitelor funcționale;

lucrări de accesibilizare;

amenajări exterioare;

construirea unui corp nou de clădire, conectat funcțional cu sediul existent.

Noua extensie va permite creșterea suprafețelor disponibile pentru activitatea instanței și va răspunde cerințelor actuale privind siguranța, accesul publicului și organizarea spațiilor de lucru.

Rolul asistenței tehnice din partea proiectantului

O componentă esențială a implementării proiectului este contractarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, procedură lansată separat pentru a asigura sprijinul specialiștilor care au elaborat documentația tehnică.

Acest serviciu presupune participarea proiectantului pe întreaga durată a execuției lucrărilor și include verificarea soluțiilor aplicate în șantier, emiterea de clarificări tehnice, avizarea eventualelor modificări necesare în timpul execuției și participarea la fazele determinante ale lucrărilor. În practica investițiilor publice, asistența tehnică reprezintă mecanismul prin care se garantează că execuția respectă proiectul aprobat și cerințele de calitate asumate prin documentația tehnică.

Prin lansarea acestei proceduri, Tribunalul Alba urmărește să asigure continuitatea între etapa de proiectare și cea de execuție, reducând riscul apariției unor neconformități tehnice sau al unor întârzieri generate de interpretarea documentației.

Beneficii pentru sistemul judiciar și comunitate

La finalizarea investiției, Judecătoria Aiud va beneficia de un sediu adaptat standardelor contemporane privind eficiența energetică, siguranța structurală și confortul utilizatorilor. De asemenea, proiectul va contribui la reducerea costurilor de exploatare și la creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor.

Modernizarea va avea impact atât asupra personalului instanței, cât și asupra justițiabililor, prin crearea unor spații mai generoase, mai sigure și mai bine organizate pentru desfășurarea activității judiciare.

Prin lansarea simultană a procedurilor pentru execuția lucrărilor și pentru asistența tehnică a proiectantului, proiectul intră într-o etapă decisivă, care va deschide drumul către transformarea unuia dintre cele mai reprezentative edificii publice din municipiul Aiud într-un sediu modern, eficient și pregătit pentru cerințele viitoare ale actului de justiție.