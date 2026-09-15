Curier Județean

Video | Bărbat de 32 de ani din Teiuș, reținut după ce a încălcat un ordin de protecție: S-a apropiat la mai puțin de 15 metri de o femeie

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 minute

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Bărbat de 32 de ani din Teiuș, reținut după ce a încălcat un ordin de protecție: S-a apropiat la mai puțin de 15 metri de o femeie

Un bărbat de 32 de ani din Teiuș a fost reținut, pentru 24 de ore, de oamenii legii după ce s-a apropiat de o femeie, în vârstă de 31 de ani, încălcând măsurile dispuse prin ordinul de protecție.

Conform IPJ Alba, la data de 14 septembrie 2026, polițiștii din orașul Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din orașul Teiuș, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 14 septembrie 2026, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Aiud, la data de 27 mai 2026, pentru o perioadă de 6 luni. Aseară, bărbatul ar fi încălcat măsura privind păstrarea distanței de 15 metri față de o femeie, în vârstă de 31 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie a oricăreia dintre măsurile prevăzute şi dispuse prin ordinul de protecţie.

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