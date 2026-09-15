FOTO | Accident în Sebeș: O mașină a intrat într-o casă și a luat foc. Șoferul nu se afla la locul faptei
Accident în Sebeș: O mașină a intrat într-o casă și a luat foc. Șoferul nu se afla la locul faptei
Un accident rutier a avut loc marți dimineața, în jurul orei 5.00, în Sebeș. O mașină a intrat îmtr-o casă și a luat foc.
Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în municipiul Sebeș.
A fost vorba despre un autoturism intrat într-o locuință, posibil o persoană încarcerată, a transmis ISU Alba inițial.
La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.
Ca urmare a accidentului, a ars generalizat autoturismul, fără a se cunoaște dacă exista la momentul respectiv persoană surprinsă în interior.
S-a intervenit pentru stingerea incendiului, iar ca urmare a recunoașterii efectuate, în interiorul autoturismului nu se afla nicio persoană.
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