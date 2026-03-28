VIDEO | Un inginer horticol din Alba transformă plantele în adevărate opere de artă: Topiarele, răbdare, talent, imaginație și ani de muncă în spatele formelor spectaculoase

Un inginer horticol din Alba transformă plantele în adevărate opere de artă: Topiarele, răbdare, talent, imaginație și ani de muncă în spatele formelor spectaculoase

Cristian Boroș, inginer horticol din Ocna Mureș, și-a construit o reputație în domeniul plantelor ornamentale, specializându-se în topiare și bonsai. La ediția din 2026 a Târgului Grădinarului de la Alba Iulia, acesta a prezentat publicului o selecție de plante cu forme deosebite, care au atras imediat atenția vizitatorilor.

Pasionat de fiecare etapă a procesului, Cristian se ocupă personal de îngrijirea plantelor, de la stadiul de puiet până la forma finală. Chiar dacă anul acesta a adus mai puține topiare față de ediția precedentă, bonsaii expuși – exemplare mature, de aproximativ 10 ani – au fost vedetele standului său.

„Avem bonsai maturi și câteva forme spiralate, însă multe dintre topiare sunt încă în lucru în pepinieră și vor fi disponibile abia din toamnă”, explică horticultorul.

Răbdare, talent și imaginație

Realizarea acestor forme spectaculoase nu este deloc un proces rapid. Potrivit specialistului, răbdarea este esențială, deoarece fiecare tăiere contribuie la modelarea finală. Deși unele forme, precum spiralele, pot fi obținute într-un timp relativ mai scurt, tot este nevoie de ani de îngrijire constantă.

„Pe lângă răbdare, ai nevoie de talent și imaginație. Nu este suficient doar să tunzi planta, trebuie să vezi forma finală încă de la început”, spune acesta.

În general, o plantă are nevoie de aproximativ 4-5 ani pentru a ajunge la maturitate, iar unele specii, precum ienuperii folosiți pentru bonsai, pot depăși chiar și 10 ani de dezvoltare.

Arta care prinde viață în grădină

Arta topiară presupune modelarea plantelor prin tunderi repetate, până când acestea capătă forme bine definite. În primii ani, plantele sunt lăsate să crească liber, urmând ca ulterior să înceapă procesul de formare. De exemplu, în cazul bonsailor, primele intervenții creează structura de bază, iar în timp se adaugă treptat noi ramuri, în funcție de evoluția plantei.

Formele obținute pot varia de la cele naturale și geometrice, până la creații artistice complexe, fiecare fiind rezultatul unei viziuni și al unei munci îndelungate.

Cristian Boroș lucrează aproape exclusiv singur la formarea plantelor, apelând la ajutor doar pentru activități logistice, precum manipularea acestora în pepinieră.

O pasiune accesibilă celor cu imaginație

Deși rezultatele pot părea impresionante, horticultorul susține că plantele pot fi modelate doar de cine are imaginație și răbdare. Procesul pornește de la o plantă obișnuită, care, după câțiva ani de creștere naturală, începe să fie modelată.

Arbuștii utilizați nu sunt dificil de întreținut, necesitând doar îngrijire de bază și tratamente preventive. În grădinile obișnuite, aceștia pot fi menținuți sănătoși cu intervenții minime și produse specifice pentru protecția plantelor.

Prețurile variază în funcție de complexitatea formei și timpul investit. Cele mai accesibile sunt plantele cu forme simple, precum cele cu trei sfere, care pornesc de la câteva sute de lei. În schimb, bonsaii sau creațiile unicat – precum aranjamentele ce imită vase cu flori – pot ajunge și la mii de lei, reflectând anii de muncă și atenția la detalii.

