VIDEO | Un inginer horticol din Alba transformă plantele în adevărate opere de artă: Topiarele, răbdare, talent, imaginație și ani de muncă în spatele formelor spectaculoase
Cristian Boroș, inginer horticol din Ocna Mureș, și-a construit o reputație în domeniul plantelor ornamentale, specializându-se în topiare și bonsai. La ediția din 2026 a Târgului Grădinarului de la Alba Iulia, acesta a prezentat publicului o selecție de plante cu forme deosebite, care au atras imediat atenția vizitatorilor.
Pasionat de fiecare etapă a procesului, Cristian se ocupă personal de îngrijirea plantelor, de la stadiul de puiet până la forma finală. Chiar dacă anul acesta a adus mai puține topiare față de ediția precedentă, bonsaii expuși – exemplare mature, de aproximativ 10 ani – au fost vedetele standului său.
„Avem bonsai maturi și câteva forme spiralate, însă multe dintre topiare sunt încă în lucru în pepinieră și vor fi disponibile abia din toamnă”, explică horticultorul.
Răbdare, talent și imaginație
Realizarea acestor forme spectaculoase nu este deloc un proces rapid. Potrivit specialistului, răbdarea este esențială, deoarece fiecare tăiere contribuie la modelarea finală. Deși unele forme, precum spiralele, pot fi obținute într-un timp relativ mai scurt, tot este nevoie de ani de îngrijire constantă.
„Pe lângă răbdare, ai nevoie de talent și imaginație. Nu este suficient doar să tunzi planta, trebuie să vezi forma finală încă de la început”, spune acesta.
În general, o plantă are nevoie de aproximativ 4-5 ani pentru a ajunge la maturitate, iar unele specii, precum ienuperii folosiți pentru bonsai, pot depăși chiar și 10 ani de dezvoltare.
Arta care prinde viață în grădină
Arta topiară presupune modelarea plantelor prin tunderi repetate, până când acestea capătă forme bine definite. În primii ani, plantele sunt lăsate să crească liber, urmând ca ulterior să înceapă procesul de formare. De exemplu, în cazul bonsailor, primele intervenții creează structura de bază, iar în timp se adaugă treptat noi ramuri, în funcție de evoluția plantei.
Formele obținute pot varia de la cele naturale și geometrice, până la creații artistice complexe, fiecare fiind rezultatul unei viziuni și al unei munci îndelungate.
Cristian Boroș lucrează aproape exclusiv singur la formarea plantelor, apelând la ajutor doar pentru activități logistice, precum manipularea acestora în pepinieră.
O pasiune accesibilă celor cu imaginație
Deși rezultatele pot părea impresionante, horticultorul susține că plantele pot fi modelate doar de cine are imaginație și răbdare. Procesul pornește de la o plantă obișnuită, care, după câțiva ani de creștere naturală, începe să fie modelată.
Arbuștii utilizați nu sunt dificil de întreținut, necesitând doar îngrijire de bază și tratamente preventive. În grădinile obișnuite, aceștia pot fi menținuți sănătoși cu intervenții minime și produse specifice pentru protecția plantelor.
Prețurile variază în funcție de complexitatea formei și timpul investit. Cele mai accesibile sunt plantele cu forme simple, precum cele cu trei sfere, care pornesc de la câteva sute de lei. În schimb, bonsaii sau creațiile unicat – precum aranjamentele ce imită vase cu flori – pot ajunge și la mii de lei, reflectând anii de muncă și atenția la detalii.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Prima creșă modernă din Zlatna, aproape de finalizare. Când ar urma să devină funcțională investiția de aproape 12 milioane de lei
Prima creșă modernă din Zlatna, aproape de finalizare. Când ar urma să devină funcțională investiția de aproape 12 milioane de lei Lucrările la noua creșă din Zlatna, care va putea găzdui 40 de copii, avansează într-un ritm accelerat, iar primarul Silviu Ponoran a prezentant și o dată pentru finalizarea lucrărilor la investiția de aproape 12 […]
FOTO | Tanti Victoria, singurul locuitor al unui cătun din Poșaga, sărbătorită la împlinirea a 88 de primăveri: ,,O lecție de viață, de curaj și de omenie”
Tanti Victoria, singurul locuitor al unui cătun din Poșaga, sărbătorită la împlinirea a 88 de primăveri: ,,O lecție de viață, de curaj și de omenie” Tanti Victoria sau ,,Codrița” este singurul locuitor al cătunului Corțești din comuna Poșaga. Vârstnica a fost sărbătorită în urmă cu două zile la împlinirea a 88 de primăveri. Primarul comunei […]
FOTO | Raveca Leahu, din Oarda de Sus, sărbătorită la frumoasa vârstă de 101 ani. ,,Impresionează prin puterea, simplitatea și demnitatea cu care își trăiește fiecare zi”
Raveca Leahu, din Oarda de Sus, sărbătorită la frumoasa vârstă de 101 ani. ,,Impresionează prin puterea, simplitatea și demnitatea cu care își trăiește fiecare zi” Raveca Leahu, din Oarda de Sus, a fost sărbătorită la frumoasa vârstă de 101 ani. Vârstnica a fost vizitată de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa și de viceprimarul Adina […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Cum și când se plantează pomii fructiferi: Pași esențiali pentru a avea plante sănătoase și roditoare
Cum și când se plantează pomii fructiferi: Pași esențiali pentru a avea plante sănătoase și roditoare Luna martie este una...
Cadastrul Apelor 2026 | Toate cursurile de apă din România într-o singură bază de date
Cadastrul Apelor 2026 | Toate cursurile de apă din România într-o singură bază de date Cadastrul Apelor va pune la...
Știrea Zilei
Curier Județean
FOTO | Iulian Frățilă de la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj, performanță deosebită la olimpiada de Agricultură: A obținut locul I la etapa județeană și merge la faza națională. Mihai Oțoiu s-a clasat pe locul II
Iulian Frățilă de la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj, performanță deosebită la olimpiada de Agricultură: A obținut locul I la...
28-29 martie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară. Râurile vizate
28-29 martie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară. Râurile vizate Hidrologii au emis...
Politică Administrație
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale Primăria Blaj...
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
Opinii Comentarii
Ziua mondială a teatrului, marcată la data de 27 Martie
Ziua mondială a teatrului, marcată la data de 27 Martie Artiştii şi publicul din toată lumea celebrează la data de...
27 martie 1918: UNIREA Basarabiei cu România, prima provincie care s-a reîntregit în hotarele româneşti
27 martie 1918: UNIREA Basarabiei cu România, prima provincie care s-a reîntregit în hotarele româneşti Basarabia a fost prima provincie...