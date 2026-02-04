Ştirea zilei

VIDEO | Un copil a CĂZUT de la etajul al doilea al unui bloc din Alba Iulia: Un echipaj SMURD a intervenit de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 minute

în

De

Un copil a CĂZUT de la etajul al doilea al unui bloc din Alba Iulia: Un echipaj SMURD a intervenit de urgență

Un echipaj SMURD TIM, cu medic, intervine miercuri, 4 februarie 2026, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia, unde un copil a fost rănit după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc.

Din primele informații, copilul ar fi căzut de la etajul al doilea pe terasa unui cabinet privat de cardiologie. Din fericire, minorul nu a fost rănit grav, potrivit martorilor fiind vorba despre o luxație la o mână. Aceștia au mai transmis că, în momentul producerii accidentului, copilul se afla împreună cu bunica sa.

,,Intervine un echipaj SMURD TIM cu medic. Copilul este conștient din primele informații primite”, a explicat ISU Alba pentru Ziarul Unirea.

Știre în curs de actualizare…

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Ritmul de topire a gheții în Peștera Ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare din ultima sută de ani: Temă fierbinte de dezbatere la un atelier internațional în Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 59 de minute

în

4 februarie 2026

De

Ritmul de topire a gheții în Peștera Ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare din ultima sută de ani: Temă fierbinte de dezbatere la un atelier internațional în Alba Institutul de Speologie „Emil Racoviță” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, organizează, în perioada 8-14 februarie 2026, cea de-a unsprezecea ediție a International Workshop on Ice Cave, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Medic din Sebeș, REȚINUT pentru luare de MITĂ: ar fi primit între 100 și 600 de euro de la șase pensionari de invaliditate. Nu este la prima ,,ispravă” de acest fel

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

4 februarie 2026

De

Medic din Sebeș, REȚINUT pentru luare de MITĂ: ar fi primit între 100 și 600 de euro de la șase pensionari de invaliditate. Nu este la prima ,,ispravă” de acest fel Un medic din Sebeș, angajat al Institutului Național de Expertiză Medicală, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Încă un pas spre realizarea noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice de la Alba Iulia: Proiectul de 12 milioane de euro, la aprobare în Consiliul Local

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

3 februarie 2026

De

Încă un pas spre realizarea noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice de la Alba Iulia: Proiectul de 12 milioane de euro, la aprobare în Consiliul Local Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de vineri, 6 februarie 2026, a Consiliului Local Alba Iulia se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Realizare […]

Citește mai mult