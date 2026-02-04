VIDEO | Un copil a CĂZUT de la etajul al doilea al unui bloc din Alba Iulia: Un echipaj SMURD a intervenit de urgență

Un copil a CĂZUT de la etajul al doilea al unui bloc din Alba Iulia: Un echipaj SMURD a intervenit de urgență

Un echipaj SMURD TIM, cu medic, intervine miercuri, 4 februarie 2026, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia, unde un copil a fost rănit după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc.

Din primele informații, copilul ar fi căzut de la etajul al doilea pe terasa unui cabinet privat de cardiologie. Din fericire, minorul nu a fost rănit grav, potrivit martorilor fiind vorba despre o luxație la o mână. Aceștia au mai transmis că, în momentul producerii accidentului, copilul se afla împreună cu bunica sa.

,,Intervine un echipaj SMURD TIM cu medic. Copilul este conștient din primele informații primite”, a explicat ISU Alba pentru Ziarul Unirea.

Știre în curs de actualizare…

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI