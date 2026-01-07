VIDEO | Un bărbat s-a scăldat în pârâul Valea Morilor, chiar de Bobotează: „Senzații tari din Apuseni”
VIDEO | Un bărbat s-a scăldat în pârâul Valea Morilor, chiar de Bobotează: „Senzații tari din Apuseni”
Un bărbat s-a scăldat în pârâul Valea Morilor, care izvorăște din Huda lui Papară, chiar de Bobotează, ieri, 6 ianuarie 2026.
Pentru a marca momentul, bărbatul s-a filmat și a publicat imaginile pe o rețea de socializare. Deși temperaturile erau extrem de scăzute, acesta a intrat în apă la bustul gol, părând complet neafectat de frig.
Înainte de a intra în apă, se poate auzi cum bărbatul spune: ,,Salutare prieteni. Suntem aici în Valea Morilor. Uitați aici, apă, tot ce vrei. Stați așa”. Fără a sta foarte mult pe gânduri, pornit de adrenalină, bărbatul s-a lăsat în apă preț de câteva zeci de secunde.
,,Senzații tari din Apuseni, fără aer. De Bobotează am făcut-o și pe asta, domnea jută!”, a mai spus acesta. Videoclipul publicat pe rețeaua de socializare Facebook a strâns mai multe like-uri și comentarii din partea urmăritorilor.
Citește și: VIDEO: Minune de Bobotează. În fiecare an, apele râului Iordan, în care a fost botezat Iisus Hristos, își schimbă cursul
Reamintim că, în fiecare an, de Bobotează, în râul Iordan în care a fost botezat Iisus Hristos, după aruncarea crucilor în apă, are loc un miracol. De 2000 de ani în această zi cursul râului Iordan de Bobotează curge în sens opus cursului obișnuit. Minunea întoarcerii apelor cutremură pe orice creştin care ajunge aici.
Iordanul este principala apă curgătoare a Țării Sfinte. Această apă izvorăște din Munții Libanului, apoi traversează Marea Galileii și, după un lung și sinuos traseu, se varsă în Marea Moartă. Pe o distanță de 180 de kilometri, Iordanul alcătuieste granița naturală dintre Israel și Iordania, lungimea totală a acestuia fiind însă de aproape 360 de kilometri.
