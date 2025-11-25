VIDEO | Tragedie fără margini pe DN73: Tânără din Sibiu, izbită de o basculantă în timp ce traversa strada. Totul s-a întâmplat sub privirile logodnicului

Tragedie fără margini pe DN73: Tânără din Sibiu, izbită de o basculantă în timp ce traversa strada. Totul s-a întâmplat sub privirile logodnicului

Un accident devastator a avut loc pe DN73, în localitatea Micești, județul Argeș, pe data de 24 noiembrie. O tânără din județul Sibiu și-a pierdut viața în timp ce traversa strada regulamentar.

Camera de bord a unui autoturism a surprins momentul în care o basculantă, care se deplasa pe prima bandă, a schimbat brusc direcția și a intrat pe a doua bandă, lovind din plin un autoturism oprit regulamentar la trecere. Din cauza impactului puternic, mașina a fost proiectată pe contrasens, în timp ce camionul a lovit-o mortal pe Elena, tânăra de 32 din Sibiu.

Aceasta a murit sub ochii logodnicului său, care o aștepta în mașină. Elena lucra ca și reprezentant de mașini, aflându-se în localitate în interes de Serviciu, potrivit Ancheta.

Unul dintre primii oameni care a intervenit pentru acordarea primului ajutor a fost Cristian Rainea, voluntar SMURD, care a încercat să o resusciteze până la sosirea echipajelor medicale, mai menționează sursa citată.

Din verificările preliminare, efectuate de polițiștii Serviciului Rutier Argeș, s-a stabilit că un bărbat de 47 de ani, din Mihăești, care conducea un autocamion (basculantă, cu încărcătură), pe DN 73, pe raza localității Micești, din direcția Mioveni spre Pitești, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul neasigurării corespunzătoare la schimbarea benzii, respectiv de pe banda 1 pe banda 2, a acroșat un autoturism, condus în aceeași direcție de un bărbat de 47 de ani, din Pitești, care se afla oprit la trecerea pentru pietoni, pe care l-a proiectat pe sensul opus de mers.

După impactul cu autoturismul, autocamionul a acroșat o femeie de 32 de ani, din comuna Slimnic, județul Sibiu, care era angajată în traversarea drumului.

În urma evenimentului, femeia de 32 de ani a suferit leziuni în urma cărora a survenit decesul.”, transmite IPJ Argeș.

