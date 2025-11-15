VIDEO | Trafic îngreunat la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș: Circulație pe o singură bandă din cauza lucrărilor de asfaltare de pe DN 1

Trafic îngreunat la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș: Circulație pe o singură bandă din cauza lucrărilor de asfaltare de pe DN 1

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate sâmbătă dimineața la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș din cauza lucrărilor de asfaltare de pe DN 1.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a anunțat lucrări desfășurate pe drumurile naționale din județul Alba: așternere covor asfaltic pe DN 14B, reparații prin stropiri succesive pe DN 67C, montare plase parazăpezi pe DN 1 și înlocuire indicatoare rutiere pe DN 75.

Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, traficul rutier se desfășoară pe o singură bandă la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș, din cauza asfaltărilor pe DN 1. Dirijarea circulație în zonă se desfășoară semaforizat.

Tot în această dimineață, se fac lucrări de frezare și asfaltare și între Crăciunelu de Jos și Blaj. Și pe acest tronson de drum se circulă pe o singură bandă.

Reamintim de asemenea că pe drumurile din județul Alba se circulă în condiții de ceață, vizibilitatea fiind redusă local sub 200 m și izolat sub 50 m

