15 noiembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Meteorologii ANM au emis sâmbătă dimineața o avertizare cod galben de ceață în Alba și alte județe din țară.

Avertizarea now casting este valabilă în intervalul orar 6.00-9.00 în tot județul Alba.

Astfel, se vor semnala local ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

