VIDEO | Trafic în condiții de iarnă autentică pe autostrăzi în Alba: „Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”

Trafic în condiții de iarnă autentică pe autostrăzi în Alba: „Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”

Luni, 5 ianuarie 2026, se circula în condiții de iarnă autentică pe autostrăzi în județul Alba.

Conform Centrului Info Trafic al Poliției Române, valorile de trafic au fost relativ reduse la orele dimineții.

Pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe tronsonul kilometric 225 – 316, erau semnalate în zori precipitații sub formă de ninsoare.

Drumarii erau la datorie și pe Autostrada A10 Sebeș-Turda.

„Utilajele DRDP Cluj acționează permanent cu lamă și material antiderapant pe toate sectoarele de drumuri naționale și autostrăzi din administrare unde este necesar.

Noaptea trecută s-a intervenit cu 174 de autoutilaje și s-au folosit peste 744 de tone de materiale antiderapante.

Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum, să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă și să se informeze cu privire la condițiile de trafic din zonele pe care urmează să le tranziteze.

Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”, a transmis DRDP Cluj.

Luni, 5 ianuarie 2026, la ora 12.00, se acționa cu utilaje cu lamă și material antiderapant pe toate sectoarele din administrarea DRDP Cluj unde era necesar.

foto-video: DRDP Cluj

