VIDEO | Trafic în condiții de iarnă autentică pe autostrăzi în Alba: „Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”
Trafic în condiții de iarnă autentică pe autostrăzi în Alba: „Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”
Luni, 5 ianuarie 2026, se circula în condiții de iarnă autentică pe autostrăzi în județul Alba.
Conform Centrului Info Trafic al Poliției Române, valorile de trafic au fost relativ reduse la orele dimineții.
Pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe tronsonul kilometric 225 – 316, erau semnalate în zori precipitații sub formă de ninsoare.
Drumarii erau la datorie și pe Autostrada A10 Sebeș-Turda.
„Utilajele DRDP Cluj acționează permanent cu lamă și material antiderapant pe toate sectoarele de drumuri naționale și autostrăzi din administrare unde este necesar.
Noaptea trecută s-a intervenit cu 174 de autoutilaje și s-au folosit peste 744 de tone de materiale antiderapante.
Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum, să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă și să se informeze cu privire la condițiile de trafic din zonele pe care urmează să le tranziteze.
Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”, a transmis DRDP Cluj.
foto-video: DRDP Cluj
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Femeie din Panade, care mergea prin zăpadă, desculță și dezorientată, salvată de un jandarm din Alba: I-a oferit o geacă și o pereche de mănuși până au ajuns salvatorii
Femeie din Panade, care mergea prin zăpadă desculță și dezorientată, salvată de un jandarm din Alba: I-a oferit o geacă și o pereche de mănuși până au ajuns salvatorii Sergent-major Aldea Vasile, un jandarm din Alba a salvat o femeie care mergea prin zăpadă, desculță și sumar îmbrăcată, prezentând semne evidente de dezorientare, astăzi, 5 […]
FOTO | Peste 60 de oameni și 5 utilaje mobilizate la deszăpezire în Aiud: beneficiarii de ajutor social, persoanele private de libertate și angajații SPAPL se află pe teren
Peste 60 de oameni și 5 utilaje mobilizate la deszăpezire în Aiud: beneficiarii de ajutor social, persoanele private de libertate și angajații SPAPL se află pe teren Peste 60 de persoane și 5 utilaje au intervenit, luni, 5 ianuarie 2026, pe străzile din Aiud, pentru deszăpezirea drumurilor afectate de ninsorile abundente din ultima perioadă. În […]
ITM Alba: Controale la mai multe unități din județ, în perioada 29 – 31 decembrie 2025. Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: Controale la mai multe unități din județ. Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 29 – 31 decembrie 2025, inspectorii ITM Alba au controlat mai multe unități din județ. Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026: Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Ce prevede actul normativ
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Ce prevede actul normativ Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, 5 ianuarie...
Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații din 2026
Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații...
Știrea Zilei
VIDEO | APEL UMANITAR pentru Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care doarme în plină iarnă, pe străzi: ,,Și-a improvizat un dormitor lângă niște containere de gunoi”
APEL UMANITAR pentru Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care doarme în plină iarnă, pe străzi: ,,Și-a improvizat un...
FOTO | Un primar dintr-o comună din Alba la volanul buldoexcavatorului cu care s-a făcut deszăpezirea: „Un șef se impune și dă ordine, un lider dă exemplu”
Un primar dintr-o comună din Alba la volanul buldoexcavatorului cu care s-a făcut deszăpezirea Un primar dintr-o comună din Alba...
Curier Județean
VIDEO | Trafic în condiții de iarnă autentică pe autostrăzi în Alba: „Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”
Trafic în condiții de iarnă autentică pe autostrăzi în Alba: „Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”...
FOTO | Femeie din Panade, care mergea prin zăpadă, desculță și dezorientată, salvată de un jandarm din Alba: I-a oferit o geacă și o pereche de mănuși până au ajuns salvatorii
Femeie din Panade, care mergea prin zăpadă desculță și dezorientată, salvată de un jandarm din Alba: I-a oferit o geacă...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Ajunul Bobotezei, prilej de prevestire a destinului în dragoste. Fetele îşi pun busuioc sub pernă pentru a-şi visa ursitul
Fetele tinere care vor să îşi viseze ursitul trebuie să “fure” sau să ceară preotului un firicel de busuioc sfinţit...
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...