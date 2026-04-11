VIDEO | Tradiții de Paști în județul Alba: „Ținutul toacei” și pușcatul în Poiana Vadului, vechi obiceiuri păstrate din străbuni în Apuseni

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este cea mai mare sărbătoare a creștinătății, iar pentru acest eveniment creștinii ortodocși din satele României au păstrat și duc pentru mai departe numeroase obiceiuri care pot diferi în funcție de regiune, de județ sau de localitate.

În zona Apusenilor, locuitorii din ce în ce mai puțini rămași aici cât și fii ai satului – care se reîntorc la origini, la părinți și rude cu această ocazie – au preluat câteva tradiții învățate de la înaintași și le urmează în Postul Mare, în special cu câteva zile mai înainte, în noaptea de Înviere sau în cele 3 zile de Paște, ele fiind aproximativ aceleași, cu anumite diferențe, iar unele se mai întâlnesc doar în anumite localități.

Unul dintre obiceiurile de Paști din Apuseni se numeşte „Ţinutul/ținerea toacei“, care, în comuna Poiana Vadului se desfășoară începând cu Joia Mare de dinainte de Înviere, până în a doua zi de Paşte. Tocaşii primesc joi seara toaca de la biserică, îşi iau răspunderea de a o păzi pentru a nu fi furată și bat în ea, în timp ce pușcă folosind țevi de fier și carbid în cimitirul de lângă biserică.

Acest obicei se întâlnește și în alte locuri din zonă, iar puşcatul cu carbid are ca şi semnificaţie alungarea răului, întâmpinarea Învierii Domnului şi este practicat de tinerii din aproape toate localitățile din Apuseni, care se adună în serile din ultima parte a Postului Mare și în noaptea de Înviere „la pușcat” lângă biserici, pe dealuri sau la marginea localităților.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI