VIDEO| Tineri strămutați de la casele părintești dar și familii în putere o iau de la început într-o comună din Alba, datorită unui pod peste Mureș care prinde contur

Comuna Blandiana este așezată pe malul drept al râului Mureș, fiind compusă din satele Blandiana, Acmariu, Ibru, Poieni și Răcătau. Satele sunt așezate pe culmile dealurilor Vințului spre Geoagiu Băi. Populată cu oameni harnici, muncitori și ospitalieri, comuna a fost marcată de-a lungul istoriei sale de faptul este amplasată pe partea ”nepotrivită” a râului Mureș, accesul spre localitate făcându-se cu brudina peste apă sau pe traseul drumului județean de acum: DJ 107 A: Alba Iulia – Blandiana – Geoagiu.

Din fericire, la finele anului trecut au demarat în sfârșit lucrările la podul peste râul Mureș, care va lega comunele Blandiana și Ceru Băcăinți de Șibot, implicit de orașul Cugir. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL2) și este estimat la 8,29 de milioane de lei, TVA inclus.

”În prezent se lucrează intens la amenajarea podului de peste Mureș, de la Blaomir spre Blandiana. Podul are câte patru picioare, două în apă și două pe uscat, să fie cât mai solid. Podul înlocuiește vechea brudină, prea incomodă și periculoasă pentru cetățeni. De prin anii 70, numai de când știu eu, acolo au murit cel puțin 10 oameni: au căzut în apă, s-au înecat, a venit manivela peste ei și i-a pleznit.

Termenul de finalizare a podului ar fi în septembrie, la anul, dar, după cât de iute am văzut că lucrează, cred că terminăm mai repede. Și asta cu toate că am întrerupt o perioadă lucrările, din cauza stării de urgență din primăvară. Sperăm ca în primăvara anului 2021 să fie gata. Este o mare realizare pentru comunitatea din Blandiana pentru că am fost cam multă vreme închiși aici, neatractivi pentru investitori din cauza drumului prea lung de acces. Poate atunci și Sărăcsău, și Băcăinți, care aparțin de Șibot, vor deveni mai atractive”, a explicat pentru ziarul Unirea primarul comunei Blandiana, Nicolae Gherman.

Podul aflat în contrucție:

Preconizând o dezvoltare ulterioară a turismului în zonă, dezvoltare favorizată de noua cale de acces – podul peste Mureș, administrația locală din Blandiana a redactat deja un proiect de reabilitare a căii de acces spre principala atracție turistică din zonă: ”Mai avem un proiect acum, pe care vrem să-l depunem spre analiză la Compania Națională de Investiții, cu asfaltarea drumului până sus la Răcătău – Piatra Tomii. Atunci vor avea ce vedea turiștii. În prezent nu avem pensiuni construite în zonă, nu avem agroturism” a explicat primarul Gherman.

”De când au început lucrările la pod, oamenii mai tineri, care și-au lăsat aici gospodăriile și grădinile părintești, s-au reîntors, au devenit mai activi, renovează casele. E un semn bun pentru comună, că totuși, mai avem speranță pentru viitor. Ba chiar unii și-au cumpărat case, le renovează, au grijă de grădini. Dacă o să fie gata podul iar la ieșirea din Cugir, spre Sebeș, se face ieșirea promisă pe autostradă, deja suntem racordați la lume. Sunt numai 3 kilometri de la pod la viitorul nod rutier”, mai spune primarul din Blandiana.

În comună și satele aparținătoare există deja apă, canal, curent. În plus, la primăria Blandiana se lucrează acum la studiul de fezabilitate pentru introducerea gazului metan, conform noii legi intrată în vigoare zilele trecute. ”În primăvară sperăm că putem băga și gazul. Asta cu toate că avem vreo 2000 de hectare d epădure particulară din care oamnii capătă cotă de lemne pentru foc. Dar cu gaz e mai simplu la bucătărie, nu mai tot bagi lemne pe foc, nu mai tot fugi să-ți umpli butelia. În 1996-2000 am mai umblat o dată să le bag gazul în comună dar oamenii au refuzat, motivând că au pădure, au lemne”, ne spune primarul Gherman.

Video de arhivă, traversarea râului Mureș cu brudina:

Pentru o dezvoltare unitară, primăria Blandiana a solicitat deja și emiterea acordului de mediu pentru proiectul “Dezvoltarea ecoturismului în comună Blandiana, prin crearea unei zone de agrement cu ponton și loc de pescuit recreativ sportiv”, propus a fi amplasat în satul Acmariu. Proiectul constă în amenajarea unei zone de agrement cu ponton şi loc de pescuit recreativ sportiv.

Terenul pe care se doreşte realizarea invesţiei este situat în intravilanul localităţii Acmariu, pe malul drept al Mureşului, accesul făcându-se prin intermediul DJ 107A, drum ce reprezintă legătura rutieră principală cu municipiul Alba lulia, cu DN1, cu E81 şi cu viitoarea autostradă A10, care urmează a fi dată în folosinţă. Comuna Blandiana face parte din Asociaţia FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestuia, asociaţie care are elaborată o Strategie de dezvoltare locală a teritoriului FLAG din bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestuia. În prezent, administraţia locală nu are nici un fel de infrastructură sau amenajare care să faciliteze exploatarea potenţialului economic şi turistic al râului Mureş, deci și acest proiect este binevenit.