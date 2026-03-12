VIDEO | Tineri din Hunedoara, REȚINUȚI de polițiștii din Cugir: Au spart de Crăciun 2025 un magazin din oraș și au furat mai multe sticle cu băuturi alcoolice și nealcoolice

Tineri din Hunedoara, REȚINUȚI de polițiștii din Cugir: Au spart de Crăciun 2025 un magazin din oraș și au furat mai multe sticle cu băuturi alcoolice și nealcoolice

Doi tineri din Hunedoara au fost reținuți de polițiștii din Cugir după ce au spart de Crăciunul 2025 un magazin din oraș și au furat mai multe sticle cu băuturi alcoolice și nealcoolice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 martie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 24, respectiv 25 de ani, ambii din localitatea Beriu, județul Hunedoara, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 26/27 decembrie 2025, cei doi bărbați ar fi pătruns prin efracție într-un magazin de pe raza orașului Cugir și ar fi sustras mai multe sticle de băuturi alcoolice și nealcoolice, în valoare de 3.300 de lei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

