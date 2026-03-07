Curier Județean

VIDEO | Tineri din Cugir, REȚINUȚI de polițiști pentru FURT: Au sustras un cazan din cupru de 6.000 de lei de la o vârstnică și au încercat să îl vândă la fier vechi

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Tineri din Cugir, REȚINUȚI de polițiști pentru FURT: Au sustras un cazan din cupru de 6.000 de lei de la o vârstnică și au încercat să îl vândă la fier vechi

Doi tineri din Cugir au fost reținuți de polițiști pentru furt după ce au sustras un cazan din cupru de 6.000 de lei de la o vârstnică și au încercat să îl vândă la fier vechi.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 martie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi tineri, în vârstă de 25 de ani, ambii din orașul Cugir, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că cei doi bărbați, în data de 4 martie 2026, ar fi desfășurat activități agricole în grădina unei femei, în vârstă de 65 de ani, din orașul Cugir, și, profitând de neatenția femeii, ar fi sustras un cazan fabricat din cupru, în valoare de aproximativ 6.000 de lei. Ulterior, s-ar fi deplasat la o unitate care achiziționează deșeuri metalice pentru a-l valorifica.

Astăzi, 7 martie 2026, aceștia vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

7 martie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

7 martie 2026

De

7 martie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 7 martie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]

Citește mai mult

Curier Județean

SCANDAL la Baia de Arieș: Bărbat de 35 de ani, REȚINUT de polițiști după ce l-a bătut pe un altul, într-un bar din localitate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

7 martie 2026

De

SCANDAL la Baia de Arieș: Bărbat de 35 de ani, REȚINUT de polițiști după ce l-a bătut pe un altul, într-un bar din localitate Un bărbat de 35 de ani, din Baia de Arieș, a fost reținut vineri de polițiști după ce l-a bătut pe un altul, într-un bar din localitate. Potrivit IPJ Alba, la […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT în Alba Iulia: Două șoferițe s-au ,,ciocnit” pe strada Cloșca din municipiu. Două adolescente au ajuns la spital

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

7 martie 2026

De

ACCIDENT în Alba Iulia: Două șoferițe s-au ,,ciocnit” pe strada Cloșca din municipiu. Două adolescente au ajuns la spital Un accident rutier a avut loc vineri după-masa în Alba Iulia. Două șoferițe s-au ,,ciocnit” pe strada Cloșca din municipiu, iar două adolescente au ajuns la spital. Potrivit IPJ Alba, la data de 6 martie 2026, […]

Citește mai mult