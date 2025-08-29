VIDEO | Târgul Turtelor 2025, la Drașov, continuă tradiția veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce și gusturile copilăriei, regăsite de participanții la eveniment
Târgul Turtelor 2025, din satul Drașov, continuă o tradiție veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce și gusturile copilăriei, regăsite de participanții la eveniment
Sute de persoane sunt așteptate vineri, 29 august 2025, la ”Târgul Turtelor” de la Drașov, un eveniment cu o tradiție de peste 100 de ani, în comuna Șpring.
”Târgul Turtelor” este un eveniment ce se desfășoară în fiecare an, în data de 29 August, în zi de sărbătoare, de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul.
Dacă vă este dor de desertul copilăriei de odinioară, nu trebuie să ratați ”Târgul Turtelor” unde puteți alege dintr-o gamă variată de produse, în cele mai diverse forme: de la ”mărgele” de turtă dulce, la iepurași, pisicuțe sau batoane cu cocos, toate proaspăt pregătite pentru pofticioși mici și mari.
De pe standurile comercianților nu lipsesc nici halvița adevărată, nuga sau acadelele de toate formele și culorile.
Printre comercianții prezenți astăzi la Drașov se numără și reprezentanții unei firme din Alba Iulia, IFE Andrei și Cosmina, producători de turte dulce, care de peste 30 de ani vin la Drașov. La standul lor găsiți produse tradiționale, turte dulce, bomboane Albiță, dar și ciocolată de casă: ”Sunt mai multe tipuri și mai multe forme pe care le producem în unitatea noastră, dar produsul care se vinde cel mai bine este turta dulce cu miere și turta dulce cu cocos. Cel mai de preț produs rămâne însă puiul târgului”, a declarat pentru ziarulunirea.ro producătorul.
”Puiul târgului” sau mărgelele din turtă dulce pe ață a rămas o tradiție din vechii noștri strămoși și pe care producătorii din Alba Iulia o păstrează și o duc mai departe cu onoare și îl promovează la fiecare târg la care participă: ”Ne dăm toată silința să rămânem și să facem lucruri cât mai frumoase, iar oamenii să se bucure și să-și aducă aminte de gustul copilăriei și de dulcele de pe vremuri. Încercăm să readucem anii trecuți, să aducem la viață unele dintre amintirile care s-au uitat.
Prin acest târg, promovăm amintirile din copilărie și, cum spuneau bătrânii noștri, încercăm să readucem zâmbetul pe față oamenilor, iar puiul târgului asta face, îți aduce aminte de copilărie, de viața din trecut.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN 15: Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața după impactul dintre o autotutilitară și două căruțe
ACCIDENT MORTAL pe DN 15: Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața după impactul dintre o autotutilitară și două căruțe Un accident mortal a avut loc, joi, 28 august 2025, în jurul orei 21.20, pe DN15 E60, în afara localității Chețani, din județul Mureș. În accident au fost implicate o autoutilitară și două […]
Coridor de mobilitate integrată în municipiul Aiud: Aviz de mediu pentru proiectul de aproape 10 milioane de euro
Coridor de mobilitate integrată în municipiul Aiud: Aviz de mediu pentru proiect Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a anunțat că a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Realizare coridor de mobilitate urbana integrata si sustenabila in municipiul Aiud: […]
VIDEO | Tânăr de 21 ani, din Zlatna, REȚINUT pentru furtul unei mașini și conducere fără permis
Tânăr de 21 ani, din Zlatna, REȚINUT pentru furtul unei mașini și conducere fără permis Un tânăr din Zlatna a fost reținut de oamenii legii pentru furtul unei mașini și conducere fără permis. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 august 2025, polițiștii de investigații criminale din Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Alte 3 aeronave F-16, achiziţionate din Norvegia, au ajuns în România: „Vor contribui la consolidarea capacității de apărare aeriană a României”
Alte 3 aeronave F-16, achiziţionate din Norvegia, au ajuns în România Trei aeronave F-16, achiziţionate de la Regatul Norvegiei, au...
Haos înainte de începerea anului școlar 2025-2026: Clase comasate și limite mai mari de elevi. Ce schimbări vor fi la fiecare ciclu
Este haos înainte de începerea anului școlar 2025-2026: Clase comasate și limite mai mari de elevi. Ce schimbări vor fi...
Știrea Zilei
VIDEO | Târgul Turtelor 2025, la Drașov, continuă tradiția veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce și gusturile copilăriei, regăsite de participanții la eveniment
Târgul Turtelor 2025, din satul Drașov, continuă o tradiție veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce...
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN 15: Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața după impactul dintre o autotutilitară și două căruțe
ACCIDENT MORTAL pe DN 15: Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața după impactul dintre o autotutilitară și...
Curier Județean
INCENDIU la o autoutilitară în Hăpria: Intervin pompierii din Alba Iulia
INCENDIU la o autoutilitară în Hăpria: Intervin pompierii Un incendiu s-a produs vineri dimineață la Hăpria. Acesta se manifestă la...
29 august 2025 | Târgul Turtelor, la Drașov: Tradiția merge mai departe
Târgul Turtelor, la Drașov: Tradiția merge mai departe Târgul Drașovului sau „Târgul Turtelor” are programată o nouă ediție vineri, 29...
Politică Administrație
FOTO | A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea
A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea Pe Drumul...
FOTO | Adio praf și disconfort pe strada Arieșului din Drâmbar: A fost turnat primul strat de asfalt, după finalizarea lucrărilor la rețelele de apă și canalizare
Adio praf și disconfort pe strada Arieșului din Drâmbar: A fost turnat primul strat de asfalt, după finalizarea lucrărilor la...
Opinii Comentarii
29 august – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și obiceiuri
Tăierea cinstitului cap al Sf. Proroc Ioan Botezătorul este pomenită în calendarul creştin ortodox în ziua de 29 august. Sfântul...
29 august| Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul: Creștinii țin post negru, fiind permiși doar strugurii și apa
29 august| Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul: Creștinii țin post negru, fiind permiși doar strugurii și apa În fiecare an,...