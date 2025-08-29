VIDEO | Târgul Turtelor 2025, la Drașov, continuă tradiția veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce și gusturile copilăriei, regăsite de participanții la eveniment

Târgul Turtelor 2025, din satul Drașov, continuă o tradiție veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce și gusturile copilăriei, regăsite de participanții la eveniment

Sute de persoane sunt așteptate vineri, 29 august 2025, la ”Târgul Turtelor” de la Drașov, un eveniment cu o tradiție de peste 100 de ani, în comuna Șpring.

”Târgul Turtelor” este un eveniment ce se desfășoară în fiecare an, în data de 29 August, în zi de sărbătoare, de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Dacă vă este dor de desertul copilăriei de odinioară, nu trebuie să ratați ”Târgul Turtelor” unde puteți alege dintr-o gamă variată de produse, în cele mai diverse forme: de la ”mărgele” de turtă dulce, la iepurași, pisicuțe sau batoane cu cocos, toate proaspăt pregătite pentru pofticioși mici și mari.

De pe standurile comercianților nu lipsesc nici halvița adevărată, nuga sau acadelele de toate formele și culorile.

Printre comercianții prezenți astăzi la Drașov se numără și reprezentanții unei firme din Alba Iulia, IFE Andrei și Cosmina, producători de turte dulce, care de peste 30 de ani vin la Drașov. La standul lor găsiți produse tradiționale, turte dulce, bomboane Albiță, dar și ciocolată de casă: ”Sunt mai multe tipuri și mai multe forme pe care le producem în unitatea noastră, dar produsul care se vinde cel mai bine este turta dulce cu miere și turta dulce cu cocos. Cel mai de preț produs rămâne însă puiul târgului”, a declarat pentru ziarulunirea.ro producătorul.

”Puiul târgului” sau mărgelele din turtă dulce pe ață a rămas o tradiție din vechii noștri strămoși și pe care producătorii din Alba Iulia o păstrează și o duc mai departe cu onoare și îl promovează la fiecare târg la care participă: ”Ne dăm toată silința să rămânem și să facem lucruri cât mai frumoase, iar oamenii să se bucure și să-și aducă aminte de gustul copilăriei și de dulcele de pe vremuri. Încercăm să readucem anii trecuți, să aducem la viață unele dintre amintirile care s-au uitat.

Prin acest târg, promovăm amintirile din copilărie și, cum spuneau bătrânii noștri, încercăm să readucem zâmbetul pe față oamenilor, iar puiul târgului asta face, îți aduce aminte de copilărie, de viața din trecut.

